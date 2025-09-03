Este desconocido palacio de estilo barroco de Madrid tiene una vidriera que parece sacada de Notre-Dame: los días en los que puedes visitarlo gratis

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con visita guiada. Lo único que debes tener en cuenta es que debes inscribirte previamente.

Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.

Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los rincones de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.

El palacio más bonito de Madrid: gratis en estas fechas

Ubicado en el número 18 de la calle de José Ortega y Gasset, en pleno distrito de Salamanca, se ubica el Palacete de Basilio Avial. Por muchas cosas que te podamos contar de esta joya arquitectónica de Madrid, lo cierto es que hay mejor modo de conocerlo que verlo en persona… y de forma excepcional es posible a través de visitas guiadas gratuitas gracias a la iniciativa ¡Bienvenidos a palacio!.

El histórico edificio mezcla en su arquitectura el barroco francés con el historicismo propio de finales del XIX, dando como resultado un ostentoso y ecléctico resultado en su interior. Se construyó entre finales del siglo XIX y principios del XX en el barrio Salamanca.

Entre lo más destacado de su interior hay un lucernario metálico de vidrio policromado, un hall ornamentado de estilo neorenacentista español con zócalo, friso y techo artesonado y una escalera con tramos con pasamanos de madera y decoración en bronce en balaustres y remates. Pero, sin duda, lo que se lleva el protagonismo es una vidriera de estilo barroco que parece sacada de la mismísima catedral de Notre-Dame.

¿Qué días puedo visitar el Palacete de Basilio Avial?

El Palacete de Basilio Avial acogerá las visitas guiadas gratuitas en sesiones a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 en septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, las fechas en las que puedes acudir son el 20 o el 27, en octubre, el 18 y el 25 y, en noviembre, el 15 o el 29. Eso sí, para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.

Si todavía te quedas con ganas de visitar más palacios de Madrid, recuerda que en la iniciativa hay más de 20 que puedes descubrir. Algunas de las localizaciones menos conocidas son el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Maudes o el museo Cerralbo. De todas formas, a continuación te dejamos una lista de todas las localizaciones disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y, en algunos casos, diciembre.