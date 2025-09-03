¿Por qué se llama así la Quinta de los Molinos? Este es el curioso origen del pequeño rincón japonés de Madrid

La Quinta de los Molinos es un rincón para desconectar en pleno centro de Madrid. En el barrio de San Blas-Canillejas, en el número 527 de la calle Alcalá, se encuentra un jardín de uso público que recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Y es que, si bien este espacio parece otro parque más, lo cierto es que en su interior podemos disfrutar de un elevado valor urbanístico, paisajístico, histórico y botánico.

Dentro de su variada arboleda de pinos, olivos y eucaliptos, también podemos encontrar almendros, que en primavera entran en su fase de floración y atraen a locales y extranjeros para disfrutar de la impresionante escena.

Ahora, mientras algunos se conforman con visitar el parque de una forma global, otros están dispuestos a dar con los lugares más recónditos del mismo y descubrir los secretos que esconde el espacio. Si eres de uno de esos curiosos que necesita saber más acerca de la historia, el origen y hasta el significado de este precioso rincón de Madrid, ¡sigue leyendo!

Origen de la Quinta de los Molinos: ¿por qué se llama así?

El origen de la finca se remonta a comienzos del siglo XX, cuando el ingeniero y arquitecto César Cort Botí, catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y concejal del Ayuntamiento, adquirió la primera de las parcelas que conformarían el actual parque. A lo largo de los años se añadieron 12 fincas, hasta completar las 29 hectáreas que llegó a tener.

Por otro lado, la Quinta de los Molinos toma su nombre de los singulares molinos de viento que llegaron de Estados Unidos para extraer agua de los pozos en los años 20 del siglo XX. El parque se organiza en dos zonas diferenciadas. Por un lado, la zona norte, de estilo paisajista romántico mediterráneo, con praderas, paseos, fuentes, estanques y edificios singulares como el Palacete, la Casa del Reloj, el Invernadero y los Molinos. Por otro lado, se encuentra la zona sur, donde se ubican los almendros que cada año, entre febrero y marzo, regalan su espectáculo de arte efímero.

Cort, seguidor y amigo de Arturo Soria, aplicó en la Quinta algunas de sus teorías urbanísticas sobre la relación entre ciudad y campo. La edificación que se ve hoy, el Palacete, es el resultado de las reformas realizadas entre los años 1939 y 1954 sobre una estructura anterior. Actualmente, el parque funciona como un espacio verde urbano de uso público y sus puertas están abiertas todos los días de la semana, en horario de 6:30 a 22:00 horas.