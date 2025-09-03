Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

HERIDOS POR ARMA BLANCA

Nueva reyerta en Puente de Vallecas deja tres jóvenes heridos, uno de ellos grave

Dos de los implicados han sido trasladados al Gregorio Marañón, mientras que el tercero ha sido llevado a comisaría para prestar declaración

Efectivos del Samur-PC en el lugar de los hechos. / Emergencias de Madrid

Héctor González

Madrid

Madrugadora nueva pelea en Puente de Vallecas, donde efectivos de Samur-Protección Civil ha tenido que acudir a primera hora de la mañana de este miércoles para atender a tres jóvenes con heridas cortantes, según ha informado Emergencias de Madrid.

Los hechos han ocurrido pasadas las seis de la mañana en un bar situado a la altura del número 44 de la avenidad del Monte Igueldo. Según han trasladado fuentes policiales, los tres implicados en la pelea emplearon la vajilla del local para producirse cortes y golpes entre ellos, por motivos que aún se desconocen.

Dos de los jóvenes han tenido que ser trasladados al hospital Gregorio Marañón, uno de ellos en estado grave por una herida profunda en la zona posterior del cuello; mientras que el otro presentaba contusiones y heridas alrededor de la barbilla.

El tercero de los implicados, con cortes y heridas leves en las manos, no ha requerido ingreso hospitalario, por lo que los agentes de la Policía Nacional desplazados a la zona se lo han llevado a comisaría para prestar declaración. Los tres, de entre 20 y 30 años, han sido arrestados, considerados como víctimas y autores de las lesiones.

También han acudido al lugar de los hechos efectivos de la Policía Municipal de Madrid, que han escoltado al convoy de ambulancias hasta el Gregorio Marañón; mientras que la Policía Nacional ha asumido la invetigación de lo ocurrido.

