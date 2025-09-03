¿Por qué el Museo del Prado se llama así? Origen del nombre de la pinacoteca más grande de España

El Museo del Prado es la mayor pinacoteca del país. Su interminable lista de salas contienen casi 5.000 cuadros y hasta 27.000 obras de arte. Es uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad, siendo visitado cada año por más de tres millones de personas. Sofonisba Anguissola, Velázquez, Goya, Rubens, El Greco, Tiziano... Las razones para perderse en sus pasillos son innumerables.

El museo abrió sus puertas hace exactamente 205 años. Diseñado por Juan Villanueva en 1785, fue destinado en un primer momento por el rey Carlos III a ser sede del Gabinete de Ciencias Naturales. Sería el nieto de este monarca, Fernando VII, quien tomaría la decisión de reconvertirlo en Real Museo de Pintura y Escultura. El museo tal y como lo conocemos fue inaugurado en el año 1819 con un catálogo inicial de 311 pinturas, que se ha ido expandiendo con el tiempo hasta conformar una de las colecciones más importantes a nivel mundial, con cuadros como El jardín de las Delicias de El Bosco, El caballero de la mano en el pecho de El Greco, El tránsito de la Virgen de Mantegna, La Sagrada Familia conocida como La Perla de Rafael, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, El Lavatorio de Tintoretto.

¿Por qué se llama así el Museo del Prado?

El Real Decreto del 14 de mayo de 1920 modificó su nombre de Museo Nacional de Pintura y Escultura a Museo del Prado. La razón de esta designación radica en los terrenos sobre los que se levantó el edificio más de un siglo atrás: el Prado de los Jerónimos.

Hablamos de la zona que rodeaba el Monasterio de San Jerónimo el Real, fundado por eremitas castellanos en el siglo XIV. Sobre ellos se construyó también el Paseo del Prado, vía pública diseñada en 1766, también bajo el reinado de Carlos III. La obra fue encargada al ingeniero José de Hermosilla y al arquitecto Ventura Rodríguez.