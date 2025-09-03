El Museo del Prado abre en horario especial con música en directo y entrada gratis: así te puedes inscribir

Madrid tiene una amplia oferta cultural tanto para turistas como para locales. No hace falta que vengamos de fuera para disfrutar lo que tenemos en la capital: siempre habrá un rincón, un cuadro o un monumento que se nos escape de los parques, calles o museos que visitemos.

Estos últimos, además, están en constante evolución, pues siempre tratan de visibilizar nuevas colecciones y exponer su contenido de diversas formas para que los consumidores vivan la experiencia de distintas maneras, cada cual más diferente a la otra. Eso sí, claro que hay iniciativas que se repiten una y otra vez por el éxito que generan entre el público.

Uno de los que más juega con estos parámetros en el Museo del Prado. Visitas nocturnas, días gratuitos y colecciones nunca antes vistas han conseguido atraer a todo tipo de personas al museo. Sin embargo, una de las propuestas que más gusta es, sin duda, el Prado de noche.

¿Qué días puedo ir al Prado por la noche?

El primer sábado de cada mes, el Museo del Prado abre por la noche. Si todavía no has disfrutado de esta mágica experiencia, este sábado 6 de septiembre el museo inaugura una nueva edición de las visitas nocturnas por las instalaciones.

Este sábado, el Prado estará abierto de 20:30 a 23:30 horas, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con Samsung. Se trata de una nueva oportunidad que permite visitar la Galería central y las salas anexas y, así, obras emblemáticas como Las tres gracias de Rubens, Las Meninas de Velázquez o Carlos V en Mühlberg, de Tiziano.

También está abierta al público la galería jónica, que reúne un total de 56 piezas de las colecciones relativas a las artes decorativas y escultóricas del Prado. Son obras seleccionadas del Antiguo Egipto, del mundo romano, del Renacimiento y del Barroco.

Esta visita nocturna, igual que las que se han celebrado hasta en otras siete ocasiones de 2025, ofrece la posibilidad de descubrir experiencias interactivas como La Guía del Prado o visitar espacios como la tienda del Museo o la terraza del Café Prado. Además, esta vez el evento estará marcado por la música gracias a Radio 3. La emisora propone una vez más un programa en directo dedicado al Museo del Prado en el vestíbulo de Jerónimos.

¿Cómo puedo inscribirme?

Para poder acceder al museo de noche, deberás acercarte a la puerta de los Jerónimos. El acceso el libre y gratuito hasta completar aforo, siendo el último pase a las 23:00. Se recomienda ir con algo de antelación, pues esta convocatoria suele tener una enorme afluencia de público.