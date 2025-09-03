Mercajuguete está de vuelta: una feria gratuita de juguetes retro en Madrid

Los amantes de figuras, juguetes, cromos, videojuegos y mucho más están de enhorabuena. Llega a Madrid la segunda edición de Mercajuguete, un entorno en el que encontrar miles de piezas de colección, con más de 15 expositores. En esta ocasión, y después de una primera cita en Valdemoro, será Aranjuez la localidad encargada de acoger la cita, en el Centro Comercial El Deleite. La entrada es gratuita y todos los que así lo deseen podrán disfrutar de un entorno que mezcla coleccionismo, nostalgia y entretenimiento a partes iguales.

Esta feria se ha consolidado después de celebrar su primera edición en abril de este mismo año. Mercajuguete no solo reunirá juguetes clásicos como Scalextric, Nancy, Juegos Reunidos o Barbie, sino que también tienen cabida aquellos un tanto más modernos como LEGO, Funko Pop y Playmobil.

Un entorno para niños y mayores

La exposición hace un recorrido por todas las etapas de la historia, desde los primeros trenes eléctricos o los clásicos como Madelman hasta sagas como Star Wars o el Señor de los Anillos. Estos expositores contarán con una oferta exclusiva orientada para todos los públicos, tanto para visitantes como para coleccionistas. Por medio de cada stand, los presentes revivirán recuerdos de su infancia.

En esta segunda edición, la entrada y el aparcamiento serán de carácter gratuito, al igual que en la primera. Esto convierte a la visita en un plan ideal para acudir con familia y amigos. A lo largo del día, se celebrarán diferentes sorteos de juegos, entradas a museos o descuentos a futuras compras.

Mazinger Z, invitado especial

Tal y como ha anunciado la organización, uno de los grandes reclamos de cara a esta segunda edición será la figura de Mazinger Z, un robot anime que marcó a toda una generación. Se podrá acudir a actuaciones en directo, con pases a las 12:00, 17:00 y 19:00 h, y se permitirá al público fotografiarse con uno de sus referentes, aportando un toque especial a la visita.

Todo ello estará disponible entre las 10:00 y las 21:00 horas en el Centro Comercial El Deleite, con posibilidad de ampliar hasta las 22:00 en función de los visitantes presentes en el momento del cierre. Esta localidad tiene una fácil conexión con la capital, ya sea por carretera o mediante transporte público, convirtiéndolo en un plan muy recomendable de cara a disfrutar de estos últimos días de verano.