Matisse a lo grande, una mirada al imperio asirio y los secretos del desenfoque en el arte, la temporada que propone CaixaForum Madrid

Una amplia retrospectiva de Matisse, uno de los grandes nombres del arte del siglo XX, será la exposición estrella de CaixaForum Madrid en la nueva temporada que se ha presentado este miércoles. Llegará el 28 de octubre y es fruto de la colaboración con el Centro Pompidou de París, que en pocas semanas cierra por reformas durante al menos cinco años y que en ese periodo aprovechará para hacer circular sus colecciones por el mundo, en varias ocasiones con destino en España y a través de la Fundación LaCaixa, con quien mantiene un acuerdo desde hace tiempo. Antes llegará otra muestra que también tiene origen francés: partiendo de la serie de los nenúfares de Monet, Desenfocado demostrará que lo borroso, tan presente en el arte de los dos últimos siglos, no se debe a un defecto en la vista o la pericia del creador, sino que casi siempre ha sido una decisión premeditada a la hora de enfrentarse y representar al objeto observado.

No será arte todo lo que reluzca en el edificio diseñado por Herzog & De Meuron que aloja a este centro cultural en pleno triángulo de los museos madrileño. Si por algo se caracteriza la red de CaixaForum es por dedicar también un amplio espacio en su programación a disciplinas como la historia o la ciencia. Vinculada con la primera podrá verse Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria, una muestra centrada en el todopoderoso monarca de una civilización a menudo soslayada, y más relacionada con el ámbito científico, pero también con la línea de sostenibilidad que sus centros siguen hace tiempo, llegará Somos naturaleza. Una experiencia audiovisual inmersiva, la más tecnológica y verde de sus exposiciones esta temporada, con un propósito tan divulgativo como de sacudir las conciencias.

Ver borroso

La temporada arrancará el 16 de septiembre con la sensación de tener la vista borrosa, quizá cansada, pero en realidad se tratará de Desenfocado, una muestra organizada en colaboración con el Musée de l'Orangerie de París, importante refugio de la pintura impresionista francesa. De allí llega una de las piezas de la serie de los nenúfares de Monet con la que el artista introdujo lo borroso y lo impreciso en el arte. "La tesis de la exposición es que lo que durante una época se atribuyó a un problema ocular del artista, hoy se reconoce como una elección estética deliberada. Una manera de representar que abrió unas nuevas posibilidades creativas a partir de entonces, desde Monet hasta nuestros días", explicaba durante la presentación Isabel Salgado, directora del Departamento de Exposiciones de la Fundación LaCaixa.

Alfredo Jaar, 'Six Seconds' (2001), una de las obras que se podrán ver en 'Desenfocado'. / © Alfredo Jaar, VEGAP, Barcelona, 2025

A lo largo de su recorrido se irán desgranando esas posibilidades y se explicará cómo el desenfoque ha sido clave en la historia del arte: primero, señala Salgado, como un recurso estético para captar atmósferas y emociones, después como un lenguaje expresivo y abstracto, y finalmente como una herramienta crítica y política para afrontar la incertidumbre del siglo XX y también del siglo XXI. La muestra reúne un total de 72 obras de 57 artistas que llegan desde numerosos prestadores, y que incluyen nombres tanto pasados como presentes, internacionales pero también españoles: Julia Margaret Cameron, Giacometti, Gerhard Richter, Nan Golding, Mark Rothko, Soledad Sevilla o Pedro G. Romero son solo algunos de ellos. Tendrá una parte interactiva, con la posibilidad de que el público se tumbe en una de las salas para contemplar un cielo nublado utilizando unas gafas que permitirán ver de una manera diferente, y podrá visitarse hasta el 12 de abril próximo.

La retrospectiva de Matisse tendrá una duración más breve: desde su arranque a finales de octubre se prolongará hasta el 22 de febrero, cuando sea desmontada para trasladarla a Barcelona. Se trata de una exposición de gran formato, de esas que se anuncian en cientos de marquesinas y provocan colas en los museos, y permitirá realizar un recorrido completo por la trayectoria del artista francés pero también su influencia en otros artistas y corrientes como los fauvistas, los expresionistas alemanes o la pintura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX.

La muestra explica, según Isabel Salgado, "cómo Matisse reinventó el color, la forma y la libertad pictórica, y en este contexto habrá también piezas de contemporáneos como Picasso o Braque, pero llegaremos incluso a explicar su enorme legado en artistas más recientes como Daniel Buren o Anna-Eva Bergman". Siguiendo esa misma idea de legado, habrá un gran mural en CaixaForum donde cualquier visitante podrá dejar su propia creacion y continuar esa línea heredera del pintor. En referencia a los fondos del Pompidou prestados, dice Salgado que "las colecciones que van a viajar a Madrid y luego a Barcelona son increíbles. Esta va a ser una exposición bastante única para la programación de Madrid".

'Le Rêve' [El sueño, 1935] formará parte de la exposición de Matisse. / © Succession H. Matisse/ VEGAP/ 2025. Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist.

Historia y naturaleza

Asurbanipal, uno de los reyes olvidados de la historia, gobernó el imperio asirio, el que fue el mayor del mundo entre los siglos VII y VI antes de Cristo. Lo hizo desde la ciudad de Nínive, la actual Mosul, situada al norte de de Irak, y destacó por ser un rey guerrero y cruel, pero también muy erudito y bibliófilo. "De hecho, fue quien creó la biblioteca de escritura cuneiforme, la más extensa jamás reunida hasta el momento. En la exposición se podrán ver ejemplos de tablillas de esta biblioteca", explica Salgado.

La muestra, una nueva colaboración con el British Museum, reúne más de 150 objetos y permitirá descubrir la riqueza cultural, política y artística de la civilización asiria, "una cultura con un peso académico comparable al antiguo Egipto, pero por diferentes motivos no tan conocido por nuestro público, por lo que seguro que será una grata sorpresa para muchos". Como es habitual con las exposiciones que organiza CaixaForum, contará con un programa de mediación paralelo que, a través de curiosidades y recursos didácticos, ayudará a difundir el conocimiento sobre esta civilización a públicos de distintas edades.

Cerrando la temporada, el próximo será un verano refrescante y muy verde en el centro madrileño. Somos naturaleza es, según sus organizadores, una oda los ecosistemas que nos rodean. Una exposición que nace de la colaboración con National Geographic y Oasis Inmersive Studio y que tiene su origen en la COP 15 que se celebró en Montreal a instancias de la ONU. Ofrece, afirma Salgado, "una mirada poderosa y contemporánea sobre la la biodiversidad de la tierra", y tiene también el objetivo de sacudir y movilizar conciencias, porque nos recuerda la importancia de preservar los ecosistemas y respetar los compromisos de la agenda 2030.

La exposición inmersiva 'Somos naturaleza'. / © OASIS Immersive Studios

La muestra se dividirá en tres grandes ámbitos: el primero consistirá básicamente en contemplar y disfrutar de imágenes majestuosas, dedicado a ensalzar la belleza y la fueza regenerativa de un planeta que, por mucho daño le hagamos, no es fácil cargarse. El segundo irá más allá, dicen desde CaixaForum, porque intentará que tomemos conciencia de que nosotros también somos naturaleza, y no solamente personajes insertados en ese escenario. En el tercero, menos filosófico, el objetivo será que conozcamos proyectos reales de conservación que están en marcha en el mundo y que todavía permiten tener esperanza. Además de diferentes actividades paralelas, CaixaForum+, su plataforma gratuita de contenidos digitales, ofrecerá un documental sobre el lince ibérico producido por la propia institución.

Precisamente, se señalaba este miércoles en la presentación que un 62% de quienes se registran en esa plataforma, CaixaForum+, lo hacen desde lugares que no son ninguna de las nueve ciudades españolas donde ya tienen un centro físico, subrayando la capilaridad y el acceso que inciativas como esta permiten. Por lo que respecta a Madrid, se saludaba lo bueno de los últimos datos de público: por la sede madrileña de la red pasaron el año pasado 950.000 visitantes, el 75% de ellos madrileños.