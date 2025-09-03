Maruja Mallo, Andy Warhol y Juan Muñoz protagonizan una 'rentrée' del arte en Madrid que arranca el 11 de septiembre con la apertura de las galerías

Las primeras serán las galerías, que abren su nueva temporada, como cada año, con la inauguración simultánea en decenas de espacios que supone Madrid Gallery Weekend. Arranca el jueves 11 de septiembre y siempre tiene algo de festejo, con cócteles en muchos de esos locales y el peregrinaje de aficionados y neófitos por toda la ciudad durante el fin de semana: lo que antes se ceñía a los barrios más centrales ahora se desparrama por otros distritos como Carabanchel o Usera, y a las galerías se añaden algunos centros culturales de titularidad pública que también aprovechan esa fecha para darle al botón de inicio. Luego llegarán los grandes museos, que arrancan su nuevo curso algo más tarde y con el protagonismo de grandes figuras nacionales. En general, será una primera parte de la temporada tan rica como vienen siendo las últimas en una ciudad que posee buques insignia de relevancia mundial en lo que toca al arte del pasado, pero también una actividad cada vez más frenética en lo que respecta a la creación actual.

Maruja Mallo será la primera de esos grandes nombres de nuestro arte a los que se dedicarán exposiciones en este último trimestre del año en el que arranca el curso. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedica una monográfica a la artista gallega, que formó parte de la Generación del 27 como una de las principales exponentes del grupo después llamado de Las sin sombrero. Mallo se formó y arrancó su carrera en Madrid, donde conoció la nueva objetividad y el incipiente realismo mágico pictórico, descubrió el surrealismo en París, se exilió en Argentina durante las primeras décadas de la dictadura y regresó a España ya en los años 60.

'La verbena' (1927), una de las pinturas de Maruja Mallo que forman parte de la exposición 'Máscara y compás'. / Cedida

Unas 80 obras, esencialmente pinturas pero también dibujos, documentos y vídeo, recorren el trabajo de la que en los últimos años ha sido reivindicada como una de las figuras clave de nuestras vanguardias, muy vinculada a personalidades como Lorca, Alberti o Dalí, pero también a Victoria Ocampo, Borges o Magritte. La muestra, que se titula Maruja Mallo. Máscara y compás (arranca el 8 de octubre) es la que se puede ver todavía en el Centro Botín de Santander, y que para su cita madrileña se ampliará con materiales procedentes del Archivo Lafuente. A la exposición de Mallo le seguirá en el mismo museo una gran antológica de Juan Uslé, uno de nuestros artistas más internacionales, que reparte su vida entre Nueva York y Saro (Cantabria) y que se mueve en el ámbito de la abstracción, con una obra muy marcada por la naturaleza.

Escultura contemporánea

Si Maruja Mallo perteneció a la generación marcada por la República y la Guerra Civil, Uslé forma parte de la que comenzó su carrera en paralelo a la Transición y al arranque de la democracia en España, la misma a la que perteneció un artista madrileño de amplio alcance en el panorama internacional, Juan Muñoz. A este le dedicará una exposición el Museo del Prado (desde el 18 de noviembre) que se fija en la relación que siempre mantuvo en su obra, fundamentalmente escultórica, con la historia del arte, y el vínculo que le unió con esa institución. Fue en sus salas donde Muñoz se empapó de la obra de artistas que van desde Parmigiano hasta Velázquez o Goya, para más tarde en Roma caer subyugado por la de arquitectos y artistas como Bernini, Borromini o Piranesi. Todos ellos influyeron en el juego con la teatralidad de su obra, en el tratamiento de figuras que la sociedad apartaba en los márgenes o en la ambigüedad moral y el diálogo entre humor y violencia que se puede apreciar en sus trabajos.

Juan Muñoz recibió en el año 2000 el Premio Nacional de Artes Plásticas y falleció repentinamente un año después en Ibiza. / EFE/Estudio de Juan Muñoz

Escultura es también el ámbito principal de dos exposiciones, cada una de ellas en torno a dos artistas, que La Casa Encendida y la galería Guillermo de Osma inauguran el 11 de septiembre. La primera, Oro tejido con paja, reúne piezas de Elena Mendizabal y Joan Rom, dos escultores fundamentales en el arte contemporáneo español que siguen en activo, la primera en el País Vasco y el segundo en Cataluña, de los que se exhibirán sus últimas creaciones en diálogo con obras anteriores. La galería de la calle Claudio Coello, por su parte, centrará su nueva exposición en dos figuras legendarias ya desaparecidas que formaron parte del Grupo El Paso y, con él, contribuyeron a renovar el arte español en pleno franquismo: Martín Chirino y Manuel Rivera. Los dos tuvieron una estrecha relación con un material que es el hilo conductor de Chirino - Rivera: modular el metal: el primero trabajando sobre todo la forja para sus monumentales esculturas, y el segundo, que había sido esencialmente pintor, cuando comenzó a experimentar con las mallas.

La fundación Mapfre acogerá a partir del 19 de septiembre una monográfica sobre Raimundo de Madrazo, tercer representante destacado de la saga de pintores más importante de la España del siglo XIX y principios del XX. Podrán verse en la muestra un centenar de obras de un artista que se trasladó a París para formarse, como antes habían hecho su padre Federico y su abuelo José, pero él ya nunca volvería: su carrera se desarrolló entre la capital francesa y EEUU, convirtiéndose en uno de los grandes retratistas de su época, demandado por la alta sociedad de los dos continentes, y autor de un realismo muy preciso que brillaba en la pintura de género y tenía muy buena mano para reflejar escenas en interiores. La exposición se realiza con la colaboración del Museo Meadows de Dallas, especializado en arte español.

Iconos globales y un maestro moderno

El Museo Thyssen-Bornemisza reúne en Warhol, Pollock y otros espacios americanos, su temporal del otoño (empieza el 21 de octubre) a esas dos grandes estrellas de la pintura del siglo XX y de la cultura de masas. El primero, figurativo aunque no en todo momento tan frívolo como se le ha retratado; el segundo, abstracto pero no siempre. Andy Warhol llegó a obsesionarse con Jackson Pollock hasta el punto de que los cuadros de accidentes que pintó estuvieron probablemente influidos por la muerte de su ídolo en la carretera en 1956. La muestra que prepara el museo comandada por la comisaria Estrella de Diego reúne obras de ambos y también de otros artistas que, como ellos, se plantearon en su obra cuestiones vinculadas al espacio.

Más atrás viaja el Prado en la otra gran exposición que acogerá este otoñó y que, esta sí, se centra en la que es una de las grandes especialidades del museo, la pintura de la Edad Moderna. En esta ocasión el protagonista es Anton Raphael Mengs, pintor que repartió su trabajo entre las cortes de Madrid, Viena y Dresde, y del que se ofrecerá una amplia panorámica que incluye obras en manos del museo, de Patrimonio Nacional y también préstamos llegados de otros países, reuniendo acuarelas, pasteles, dibujos, óleos e incluso el fresco Júpiter y Ganimedes, además de esculturas, medallas y manuscritos.

'Autorretrato' de Mengs. / Alberto Otero Herranz

Cine, arquitectura y fotografía

La arquitectura tiene sus propios espacios de exposición en Madrid. Uno de ellos es el Museo ICO, con un programa que acoge principalmente muestras relacionadas con esta disciplina. A partir del 14 de octubre ofrece en sus salas Las ferias del campo. Paisajes y arquitecturas modernas en la Casa de Campo, una exposición que reivindica el valor de los pabellones modernos construidos entre 1950 y 1975 en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Concebidos para celebrar aquellas periódicas Ferias del Campo del franquismo y firmados por nombres tan relevantes como Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales o Ramón Vázquez Molezún, entre otros, muchos de ellos se convirtieron en verdaderos hitos de la arquitectura española que todavía perviven en el recinto.

Una nueva generación de cineastas españoles se ha hecho un hueco importante en los últimos años en la escena internacional, con un trabajo que a menudo confluye con las prácticas artísticas. A ese enorme talento audiovisual está dedicada la muestra Nuevos imaginarios, que llega el 11 de septiembre a Condeduque procedente del CGAC de Santiago de Compostela para mostrar el trabajo de nombres como Helena Girón & Samuel Delgado, Isaki Lacuesta, Oliver Laxe, Laida Lertxundi, Lois Patiño y Susana de Sousa Dias. El de otro nombre importante de la cámara, aunque de otro tiempo y latitudes, es el que recupera la exposición de la Fundación Mapfre en Edward Weston. La materia de las formas (19 de septiembre). Una amplia panorámica en la que, a través de 200 imágenes, descubriremos el trabajo de uno de los pioneros del lenguaje fotográfico moderno. La oportunidad de asomarse a una espectacular ventana al paisaje y la historia norteamericana.