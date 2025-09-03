TRÁFICO
Los madrileños, los 'peores' conductores del país: Madrid es la región con más infracciones por kilómetro de carretera
La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) publica un nuevo estudio
El pasado año 2024 la Dirección General de Tráfico (DGT) formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supone un incremento del 5,14% respecto al curso anterior. En suma, se recaudaron 539.985.552 euros, según el informe elaborado por la organización de defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA).
El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas, representando dos de cada tres. No haber pasado la ITV o ser esta desfavorable, conducir sin carnet, conducir utilizando el móvil y no utilizar el cinturón de seguridad son las principales causas del resto de denuncias. Por otro lado, bajan las incidencias por superar la tasa de alcohol permitida o por el uso del casco en las motocicletas. Las denuncias por abusos de drogas sí se incrementan respecto al periodo previo.
Madrid, la región con más denuncias por kilómetro de vía
Las comunidades autónomas donde más han crecido las infracciones han sido La Rioja (64,4%); Aragón (26,0%); Melilla (12,9%); Andalucía (12,8%); Navarra (11,7%); Castilla-La Mancha (9,6%); Castilla y León (9,4%); Madrid (8,8,%); Canarias (8,1%) y Murcia (4,4%). Sin embargo, Andalucía ha sido la región con más multas en términos absolutos, con un total de 1.425.521. Sin embargo, en función de los kilómetros de carretera que forman su red, es la Comunidad de Madrid el territorio que más denuncias acumula, con 202 por kilómetro de vía.
En el caso de la capital, donde las infracciones han crecido considerablemente, ha tenido especial protagonismo el radar situado en el kilómetro 20,2 de la M-40, que por sí solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en la comunidad.
En cuanto a multas por parque de vehículos, La Rioja lidera el ranking con 0,37. Le siguen Castilla y León (0,29) Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26).
