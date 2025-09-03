Madrid vincula la foto de Illa y Puigdemont y la quita autonómica como "nuevos peajes" al independentismo

Dos nuevos "peajes" al independentismo estrechamente relacionados entre sí. Así percibe el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el encuentro mantenido ayer entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas y el anteproyecto de ley aprobado también ayer por el Consejo de Ministros para la condonación de más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

Ha sido el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien lo ha expresado desde el atril de Sol en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno autonómico. "Ayer tuvimos que ver todos los españoles dos nuevos peajes que tendrán que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista", ha asegurado en referencia a la cita en Bruselas y a la quita, para contentar tanto a Junts como a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El también consejero de Presidencia madrileño ha lamentado que la imagen del presidente de la Generalitat con Puigdemont vaya a servir de antesala a una futura reunión de Puigdemont con el propio Pedro Sánchez, quien, ha asegurado, "se postrará de hinojos para suplicarle que le mantenga su apoyo en forma de siete votos para permanecer en el Palacio de la Moncloa".

El anteproyecto para la quita de deuda anunciado ayer, una medida pactada con ERC extendida a otras comunidades, vendría a ser, según García, la concesión a esta otra formación "para que no se pusiera celosa". El portavoz del gobierno madrileño se ha mostrado especialmente crítico con esta medida, que ha calificado de "auténtica barbaridad" y "un paso más hacia la ruptura de nuestro país".

El Gobierno madrileño, ha añadido, llegará "hasta el final" en su oposición a esta quita, ante la que presentará alegaciones que da por hecho serán desoídas y que no se descarta llevar a los tribunales. Madrid, de hecho, ya presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se abordó el tema y en el que los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP decidieron salirse.

García Martín ha asegurado, además, que la condonación perjudica a los madrileños al obligarles a asumir casi 500 euros de deuda adicional resultante de "mutualizar" la de todas las comunidades. Y ha asegurado que, frente a lo que afirma la ministra María Jesús Montero, el ahorro en el pago de intereses, que en el caso de Madrid ha cifrado en unos 24 millones de euros, no se podrá utilizar para aumentar el gasto.

"Ese ahorro no se va a poder aplicar ni para mejorar la educación, ni para los servicios sociales, ni para el transporte público, ni para la sanidad. Lo ha dicho la propia AIReF [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal]", ha señalado. "Es todo una engañifa para el trágala que este gobierno, el más débil de la democracia, está dispuesto a pagar. Es más, está dispuesto a que lo paguemos todos los españoles".