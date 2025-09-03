Madrid solicitará al Gobierno la repatriación del menor acusado de violar a una niña en Hortaleza

El Ejecutivo madrileño solicitará al Gobierno central la repatriación del menor marroquí residente en el centro de acogida de Hortaleza detenido tras la violación de una niña de 14 años el pasado fin de semana. Así lo ha asegurado hoy el portavoz del gabinete regional, Miguel Ángel García, quien ha confirmado que es uno de los nueve expedientes de solicitud de repatriación de menores migrantes no acompañados que se están estudiando en estos momentos.

"La comisión técnica de evaluación está analizando nueve expedientes entre ellos el del presunto violador que hemos conocido en los últimos días", ha asegurado García. Esos nueve expedientes se remitirán a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es el órgano competente para decidir si se procede o no a la reagrupación familiar.

Hasta el momento, y desde el pasado mes de marzo, la Comunidad ha enviado a la Delegación 37 expedientes de solicitud de reagrupación familiar de menores migrantes no acompañados que han mostrado lo que desde el gobierno madrileño se entiende como imposibilidad para la adaptación. La medida, se insiste desde Sol, se toma "en defensa del interés superior del menor".

Con los nueve expedientes que se tramitan ahora, la cifra de solicitudes llegaría a 46 desde el pasado mes de abril. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, rebajó, sin embargo, de 37 a 30 el número de los que se habían recibido en la institución y aseguró que se está trabajando en instruirlos. Según la ley que regula las repatriaciones de menores, se requiere entre otras cuestiones solicitar un informe a la representación diplomática del país al que se pretende devolver al menor.

La cuestión surge en plena polémica en torno al reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria. La Comunidad de Madrid ha presentado tres recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y dos ante el Tribunal Supremo, contra los diferentes reales decretos que regulan las reubicaciones, el último de ellos ayer mismo. Hoy se ha conocido, además, que el alto tribunal ha admitido a trámite uno de ellos, presentado a finales del mes pasado.