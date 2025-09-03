Madrid recuerda a los 10 bomberos de los Almacenes Arias y honra a todos los que han luchado en una España en llamas

La ciudad de Madridha vuelto a recordar, como viene haciendo desde hace 38 años, a los 10 "héroes" que perdieron la vida cuando trabajaban en la extinción del devastador incendio de los Almacenes Arias, en la calle Montera, el 4 de septiembre de 1987. El homenaje se ha extendido para honrar a todos los bomberos que han luchado contra los incendios forestales en España este verano.

Desde la cercana Plaza del Carmen y ante la escultura que desde este verano homenajea a todos los bomberos, representantes de los 13 parques de la ciudad han posado a sus pies ramos con una decena de rosas, una por cada compañero fallecido en Almacenes Arias, junto a una corona de laurel, depositada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Almeida ha destacado la importancia de los bomberos en la vida de la capital, señalando que son un elemento central de la vida de los madrileños: "Nos dan luz donde no la hay, que están donde nadie quiere estar y ponen en riesgo su vida". Además, ha aprovechado la ocasión para expresar la gratitud infinita y eterna de Madrid hacia todos los bomberos de España "por su valentía y coraje".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el homenaje a los diez bomberos fallecidos en el siniestro de los Almacenes Arias, en su 38 aniversario, en la plaza del Carmen, en Madrid. / Marta Fernández / Europa Press

El monumento, obra del escultor José Miguel Utande, es un conjunto figurativo y realista que representa las herramientas y elementos característicos del Cuerpo de Bomberos. Originalmente ubicado en el parque de bomberos del barrio de Las Águilas, la escultura ha sido reubicada en un pedestal de granito en la renovada Plaza del Carmen, un lugar que ahora sirve como recordatorio permanente del sacrificio y dedicación de estos héroes.