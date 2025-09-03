Madrid destina 1,8 millones para extender a toda la región el cribado del cáncer de cérvix

La Comunidad de Madrid invertirá 1,8 millones de euros en la expansión de su programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix (Cervicam) a toda la región en los próximos tres años. El objetivo es alcanzar a más de 2,1 millones de mujeres de entre 25 y 65 años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la compra del material necesario para la detección molecular del virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, principal causante de esta enfermedad oncológica, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Este cribado se ha iniciado en los centros de salud vinculados al Hospital Universitario Ramón y Cajal y ahora se extenderá progresivamente a toda la red sanitaria. Una coordinación que correrá a cargo de la Oficina Regional de Coordinación Oncológica, mientras que el análisis de muestras se centralizará en los hospitales Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y Getafe, todos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

A medida que progrese la implantación de este cribado de la sanidad pública madrileña, las mujeres recibirán una invitación por SMS en la aplicación de la Tarjeta Sanitaria Individual para solicitar cita con la matrona, ya sea por app, web o en su centro de salud.

14º cáncer en mortalidad

El procedimiento consiste en la toma de una muestra de secreción del cuello del útero. Cervicam prevé su repetición, cada cinco años, entre los 35 y los 65 de edad. Entre los 25 y los 35 será una citología con periodicidad trienal.

El virus se transmite por contacto sexual y, aunque suele eliminarse de forma natural, en algunos casos persiste y puede desarrollar tumores. Su detección temprana permite un diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino.

En la Comunidad de Madrid, este tipo de cáncer ocupa el decimoquinto lugar en incidencia entre las mujeres y el decimocuarto en mortalidad. La estrategia sanitaria regional incluye tanto el cribado poblacional como la vacunación de adolescentes contra el VPH.