Madrid, entre las comunidades con mayor estrés laboral: nueve de cada 10 trabajadores lo sufren

Septiembre es un mes que, tradicionalmente, ha marcado el comienzo del nuevo ciclo laboral para la población activa. Para no pocas personas, se trata de un momento en el que "reaparecen dinámicas de presión, carga de trabajo o falta de conciliación que afectan directamente al bienestar emocional". Eso es algo que, en la Comunidad de Madrid, resulta más común que en otras.

Así lo expone la empresa Randstad, que ha elaborado una encuesta entre más de 4.300 personas en edad de trabajar para analizar su bienestar emocional. Según sus resultados, Madrid se encuentra entre una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de estrés laboral de manera habitual.

En concreto, los datos señalan que hasta el 23,3% de los trabajadores de la región afirma sentirse estresado por motivos profesionales de forma frecuente o continua, dos puntos por encima de la media nacional (21,2%). "Pero el alcance del estrés laboral en la Comunidad de Madrid va mucho más allá de los casos más graves", añade la empresa. Porque hasta el 37,1% de los trabajadores madrileños afirma sufrirlo de forma esporádica y el 27,16% lo experimenta de forma ocasional, elevando al 87,65% el porcentaje de empleados que conviven, en mayor o menor medida, con esta carga emocional. Únicamente un 12,3% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su empleo.

A nivel estatal, la encuesta también revela que ocho de cada diez personas consideran que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Y señala que, para dos de cada diez participantes, el estrés relacionado con el trabajo es frecuente o constante.

Por comunidades autónomas, el porcentaje más alto del ranking está en Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto destacan con los niveles más bajos Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

Más estrés entre mujeres

También hay diferencias en cuanto al género. Las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres. Hasta el 63,6% del total de las encuestadas asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres a nivel nacional. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo "frecuentemente", siete puntos más que los varones.

Por el contrario, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

Trabajar en uno u otro sector también influye en el estrés laboral. En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8% sufre burnout ahora, y un 35,1% lo ha sufrido previamente.

En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2% está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado. Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3% no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad; en el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.