Una luna roja llega a Madrid este fin de semana: ¿a qué hora puedo verla?

La tarde del 7 de septiembre de 2025 no será como cualquier otra. El cielo madrileño acogerá una luna que aparecerá sobre las 20:35 con una luz diferente de la habitual. Y es que esta no dejará la típica estela blanquecina, sino que reinarán los tonos rojos y marrones, como si de una luna de sangre se tratara.

El eclipse total de Luna está cerca y la capital lo recibirá en plena fase de totalidad el domingo. Ahora, no se verá el comienzo ni el máximo del fenómeno, pero la imagen de la Luna surgiendo eclipsada sobre la ciudad será una estampa que se le quedará grabada en la mente a muchos.

¿A qué hora se podrá ver la luna roja en Madrid?

En Madrid, la salida lunar se producirá cuando la fase total esté en curso. El satélite emergerá del horizonte a las 20:35 y, 20 minutos después, a las 20:53, recuperará poco a poco su brillo.

Si estás pensando en acudir a algún parque, mirador o montaña para verla, has de saber que los edificios, torres o incluso la ligera neblina pueden ocultarla durante los primeros minutos.

¿Dónde puedo ver la luna roja?

Algunos lugares recomendables para ver este fenómeno son:

Cerro del Tío Pío (Vallecas) , conocido como el Parque de las Siete Tetas .

, conocido como el . Casa de Campo , sobre todo en sus zonas elevadas.

, sobre todo en sus zonas elevadas. Parque Juan Carlos I o Valdebebas .

o . Los alrededores de Madrid.

Aunque no es necesario para la luna roja, unos prismáticos siempre te pueden venir bien para verla con más detalle, observando el degradado de los colores y las estrellas que pueden haber en el cielo.

Para una mejor experiencia, recuerda llegar antes de la hora establecida: cualquier retraso puede hacer que pierdas los primeros minutos del fenómeno. Recuerda también alejarte de las luces más potentes y buscar un horizonte limpio, a poder ser, sin nubes.