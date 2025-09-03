Llega a Madrid 'La Cena Criminal': disfruta de una noche de teatro, enigma y buena comida en pleno centro

El mundo gastronómico de Madrid es inagotable. A lo largo y ancho de la capital es posible encontrar restaurantes especializados en cualquier tipo de cocina nacional o internacional. Desde Asturias a Corea del Sur, pasando por México: la ciudad tiene oferta para todos los gustos y paladares. Sin embargo, pese a que salir de cena es uno de los planes predilectos por sus vecinos, hay días en los que el cuerpo pide algo más que disfrutar de unos buenos platos.

En este sentido, mucha gente busca un plan alternativo al restaurante con el que completar la jornada. Una sesión de cine, un paseo o una tarde de compras son complementos perfectos para una cena romántica y terminar de redondear el día. Pero, para poner las cosas más fáciles y no tener que perder tiempo buscando este plan adicional a la cita gastronómica, este octubre llega a Madrid una actividad que promete atraer a decenas de madrileños. Atentos, el crimen llega a la mesa.

'La Cena Criminal' llega a Madrid: resuelve el misterio mientras disfrutas de una cena

A principios del siglo XX nació en Inglaterra el concepto murder-mystery-game, que vendría a ser algo así como 'juego de asesinato y misterio'. El término fue expandiéndose, hasta el punto de que restaurantes y grupos de teatro amateur sellaban alianzas para ofrecer espectáculos durante las cenas de sus comensales. El público disfrutaba de una obra teatral basada en novelas policíacas, tratando de resolver el crimen en cuestión durante el tiempo que dura la velada gastronómica.

Tras años extendiéndose por Europa, triunfando en países como Inglaterra o Alemania, el espectáculo 'La Cena Criminal' aterriza en Madrid el próximo mes de octubre. Una experiencia que combina una cena de deliciosos platos con una pieza interactiva de teatro policial, donde algunos asistentes formarán parte activa de la trama. Todos los invitados tendrán que recoger pistas sobre el complicado caso de asesinato en un evento inolvidable.

Un cadáver en el Louvre, la obra que se representará en Descaro

En una París de posguerra, una historiadora del arte invita a varias personas a una recepción en el Louvre. El champán burbujea y los aperitivos corren por las mesas, donde el debate filosófico y artístico se expande. De repente, Madame La Voyante advierte que la Mona Lisa que están viendo no es la auténtica. Tras esta sorpresa, sucede un segundo episodio trágico: aparece un cadáver en el museo.

¿Quién es el asesino? ¿Está entre los presentes? ¿Dónde está la Mona Lisa? Si quieres enfrentarte al enigmático crimen, no olvides comprar entradas para la cita en Descaro Restaurante, localizado en la Plaza de España.