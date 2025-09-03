Leve incremento de temperaturas este miércoles en Madrid: la AEMET advierte de un cambio de cara al fin de semana

Madrid ha comenzado septiembre con un descenso drástico de temperaturas que ha alejado el calor de la capital. La entrada de una masa de aire polar por el norte de la Península Ibérica puso fin a la intensa ola de calor que asolaba el país, trayendo valores térmicos más agradables a la ribera del Manzanares. Sin embargo, la situación parece estar cambiando a medida que avanza la semana, días en los que miles de madrileños se han reincorporado a sus puestos de trabajo.

Tras el buen tiempo que vivió la ciudad este lunes y martes, la pasada madrugada ya dio pistas de la variación que se avecina. La última noche los termómetros no descendieron de los diecisiete grados, lo que ya supone un pequeño aumento respecto a jornadas previas, en las que fue necesario cerrar las ventanas de casa.

Este miércoles comienzan a subir las temperaturas

Durante la jornada de hoy continuará esta tendencia, creciendo también las máximas en la capital hasta los treinta y un grados centígrados. Tras varios días sin superar la barrera de los treinta, esta tarde el sol volverá a picar en nuestras pieles. De cara al fin de semana esta tendencia se mantendrá: el mercurio podría alcanzar los treinta y tres grados el próximo sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A partir del domingo las temperaturas deberían volver a descender, trayendo de vuelta a la capital valores más agradables para actividades al aire libre. No obstante, conviene estar vigilantes a las actualizaciones meteorológicas, ya que el conocido como 'veranillo de San Miguel' podría estar acercándose. La AEMET ya ha advertido de temperaturas "por encima de lo normal" para las próximas semanas.