TIEMPO
Leve incremento de temperaturas este miércoles en Madrid: la AEMET advierte de un cambio de cara al fin de semana
El calor volverá a apretar en la capital en los próximos días
Madrid ha comenzado septiembre con un descenso drástico de temperaturas que ha alejado el calor de la capital. La entrada de una masa de aire polar por el norte de la Península Ibérica puso fin a la intensa ola de calor que asolaba el país, trayendo valores térmicos más agradables a la ribera del Manzanares. Sin embargo, la situación parece estar cambiando a medida que avanza la semana, días en los que miles de madrileños se han reincorporado a sus puestos de trabajo.
Tras el buen tiempo que vivió la ciudad este lunes y martes, la pasada madrugada ya dio pistas de la variación que se avecina. La última noche los termómetros no descendieron de los diecisiete grados, lo que ya supone un pequeño aumento respecto a jornadas previas, en las que fue necesario cerrar las ventanas de casa.
Este miércoles comienzan a subir las temperaturas
Durante la jornada de hoy continuará esta tendencia, creciendo también las máximas en la capital hasta los treinta y un grados centígrados. Tras varios días sin superar la barrera de los treinta, esta tarde el sol volverá a picar en nuestras pieles. De cara al fin de semana esta tendencia se mantendrá: el mercurio podría alcanzar los treinta y tres grados el próximo sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
A partir del domingo las temperaturas deberían volver a descender, trayendo de vuelta a la capital valores más agradables para actividades al aire libre. No obstante, conviene estar vigilantes a las actualizaciones meteorológicas, ya que el conocido como 'veranillo de San Miguel' podría estar acercándose. La AEMET ya ha advertido de temperaturas "por encima de lo normal" para las próximas semanas.
- Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Las rojas que se infiltraron en una asociación de amas de casa y crearon la primera guardería de Madrid
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo
- La nueva línea de hogar de Lefties tiene el estilo de Zara Home a precio de Ikea: disponible solo en esta zona de Madrid