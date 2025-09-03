HOMICIDIO
La jueza aprecia indicios de "homicidio doloso", pero mantiene en libertad al policía acusado de matar a un hombre por asfixia en Torrejón
La jueza ha vuelto a denegar la petición de prisión provisional del abogado de la familia por considerar que no existe riesgo de reiteración delictiva ni de fuga
EP
La jueza de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha acordado mantener en libertad provisional al policía municipal de Madrid investigado por asfixiar hasta la muerte la noche del pasado 17 de junio a un joven en Torrejón de Ardoz.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada deniega al abogado de la familia el recurso de reforma interpuesto contra el auto que rechazó el ingreso en prisión provisional tras comparecer por los hechos. El letrado Rubén Vaquero recurrió también en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La autopsia preliminar determinó que el chico murió de falta de oxígeno, lo que se denomina 'anoxia', y que también fue constatado por los sanitarios que asistieron al fallecido. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio cuando un agente estranguló a un joven de origen magrebí de unos 35 años que había intentado robarle el teléfono mientras caminaba por la vía pública de paisano junto a otro compañero.
En la argumentación, expone la jueza que la inicial calificación como homicidio imprudente pudiera "no ser compatible con los indicios que resultan de la grabación realizada por los testigos". Las personas que presenciaron los hechos relatan que Juan José T. C. continuó con la maniobra de inmovilización, presionando con su brazo el cuello de Abderahim Akkouh durante minutos, "a pesar de que los testigos le pedían que parase porque veían que éste se estaba poniendo morado".
"Tales datos, a reserva de las conclusiones del informe de autopsia definitivo, no descartan la existencia de un homicidio doloso, al menos en la modalidad de dolo eventual", señala la magistrada, que detalla que dicho cambio supondría una elevación considerable de las penas, pues podría ser castigado con penas de 10 a 15 años de prisión, frente al máximo de cuatro años inicialmente previsto. Ello incrementaría, en términos hipotéticos, el riesgo de fuga.
Sin riesgo de reiteración delictiva
Frente a ello, señala que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que "no puede entenderse suficiente fundamentación para acordar la prisión provisional la gravedad del hecho y de la pena que en abstracto le corresponde al hecho imputado, pues ello implicaría atribuir a la prisión provisional una finalidad retributiva".
En el caso de autos, argumenta, "ni se teme la reiteración delictiva --por la inexistencia de antecedentes penales o policiales del investigado--, ni se entiende de qué manera influir el investigado en los medios de prueba".
Y frente a lo alegado por la recurrente, el arraigo del investigado es inherente a su condición de policía municipal de Madrid, con domicilio conocido en Torrejón de Ardoz. "No existen elementos que aconsejen que quien está cumpliendo escrupulosamente la medida de comparecencia 'apud acta' vaya a sustraerse a la acción de la justicia, entendiéndose la prohibición de salida del territorio español, con retirada del pasaporte, medida disuasoria suficiente a tal fin", agrega.
- Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Las rojas que se infiltraron en una asociación de amas de casa y crearon la primera guardería de Madrid
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo
- La nueva línea de hogar de Lefties tiene el estilo de Zara Home a precio de Ikea: disponible solo en esta zona de Madrid