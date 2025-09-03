Un corte de luz en Atocha interrumpe el Cercanías de Madrid y empuja a los pasajeros a las vías

Caos en el Cercanías de Madrid. La circulación de varias líneas se ha visto interrumpida o modificada esta tarde por una "falta de suministro eléctrico" en el entorno de la estación de Atocha, que ha afectado a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria, ha señalado a "la empresa suministradora" de electricidad.

Los pasajeros de varios trenes han ocupado las vías en las proximidades de la estación que se han bajado de los trenes detenidos por la ausencia de electricidad tras accionar las palancas de emergencia. Según fuentes de Adif y Renfe, la tensión ya se ha recuperado, pero el servicio permanece interrumpido por la presencia de estas personas en las vías.

