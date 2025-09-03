Identificadas ocho personas por liderar la concentración prohibida de Vox frente al centro de Hortaleza

La concentración ilegal alentada este martes por Vox frente al centro de menores de Hortaleza tras la violación de una chica de 14 años no va a quedar impune. Durante el acto, primero convocado por la formación de Santiago Abascal y después desautorizado por la Delegación del Gobierno en Madrid, los agentes de Policía Nacional desplegados identificaron hasta ocho personas que encabezaban la protesta, que serán propuestas para sanción.

Así lo adelantó anoche en una entrevista el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, y lo ha confirmado este miércoles en declaraciones a los medios tras la Junta Local de Seguridad de Parla, en las que ha trasladado que "el despliegue policial que hubo allí posibilitó la identificación de ocho personas, quienes estaban liderando esa concentración y, fruto de ello, se van a elevar las correspondientes propuestas de sanción que analizaremos y que haremos cumplir en función de la normativa vigente".

Los hechos "tendrán sus consecuencias", ha advertido el delegado, quien ha acusado a "las ultraderechas" de la región de "alimentar discursos de odio" que derivan en "delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables". En su opinión, se trata de una "inhumanidad que es inaceptable".

Asimismo, Martín ha reporchado a estas formaciones que solo muestren preocupación por la violencia sexual cuando los presuntos autores son migrantes. "En la Comunidad de Madrid, en el primer semestre, ha habido 356 agresiones sexuales con penetración, 256 en la capital, y no hemos escuchado a la ultraderecha interesarse por ninguna, salvo cuando podía armar un discurso racista contra migrantes africanos. Eso tiene un nombre: racismo", ha recalcado.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino - unos de los tres cargos del partido presentes ayer, junto a la diputada nacional, Rocío de Meer, y el edil municipal, Ignacio Ansaldo-, ha replicado a las palabras del delegado asegurando no tener "miedo" a las posibles sanciones. Moñino ha recalcado que fueron únicamente a "hacer declaraciones" y que la concentración fue la respuesta pacífica de "vecinos" que "están hartos, que están cansados, que están indignados y que no pueden más con la inseguridad que están viviendo en sus en su propio en su propio barrio".

Preguntada al respect esta mañana, la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, no ha querido mojarse sobre las sanciones, pero sí ha tachado de "condenables" tanto el asalto de los encapuchados a tres menores del centro, como "la utilización que se está haciendo tanto por un lado como por otro de esta situación". Tras trasladar el apoyo del equipo de Gobierno a la víctima de la violación y su familia, Sanz ha recordado la apuesta del PP por una inmigración legal, ordenada y controlada frente a la "política de fronteras abiertas" actual. "Tenemos de una vez por todas que controlar nuestras fronteras", ha insistido la portavoz municipal, quien ha acusado al Gobierno central de “desentenderse” y utilizar la situación “para sus enjuagues políticos”.

La FRAVM pide prohibir las protestas ante centros de menores

Al hilo de lo sucedido ayer, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha reclamado este miércoles al Gobierno central reformas legislativas que impidan las concentraciones y actos públicos frente a centros de acogida de menores, con el objetivo de proteger los derechos y la integridad de los niños y niñas residentes.

En una reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el presidente de la federación, Jorge Nacarino, ha propuesto introducir cambios en normas como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal para sancionar a quienes promuevan este tipo de convocatorias, poniendo como ejemplo la reforma del Código Penal que sirvió para frenar el acoso a mujeres en clínicas de interrupción del embarazo, avalada por el Tribunal Constitucional en 2023.

"Ya está bien de que determinados grupos que defienden ideas racistas, xenófobas y fascistas y son abiertamente antidemocráticos continúen acosando, intimidando, criminalizando y denigrando a niños y niñas de estos centros, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", ha denunciado Nacarino, a lo que Rego ha replicado asegurando que "el Gobierno protegerá a las personas más vulnerables del racismo y la xenofobia" y condenó la "criminalización" de los menores migrantes.