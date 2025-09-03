Un dibujo, un manuscrito y la Quinta de los Molinos: la Comunidad de Madrid declara tres nuevos Bienes de Interés Cultural

Crece el catálogo de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles otorgar esta forma de protección a tres nuevos bienes, entre ellos la Quinta de los Molinos, una de las tres fincas que configuran, junto con la de Torre Arias y El Capricho el conocido como eje de quintas de la histórica carretera de Aragón, la actual calle de Alcalá.

El recinto, de casi 30 hectáreas, es conocido por sus casi 2.000 almendros y su floración conforme va acabando el invierno y se acerca la primavera, pero no es solo su valor botánico y paisajístico el que se ha tenido en cuenta para su declaración como BIC, también se ha atendido a criterios urbanísticos e históricos.

Almendro en flor en la Quinta de los Molinos / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El actual complejo es resultado de las sucesivas compras de terreno desde principios del siglo XX realizadas por César Cort, arquitecto particularmente interesado en la relación entre campo y ciudad. El objeto de protección incluye no solo la riqueza vegetal de la Quinta de los Molinos, sino también las construcciones que encierra, entre ellas el Palacete de Cort, la Casa del Reloj, las antiguas cocheras o el invernadero.

Jardín público, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en su interior ha albergado en el pasado instalaciones como una escuela de jardinería. Desde 2018 acoge el centro cultural y social Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

Los otros dos nuevos BIC ahora reconocidos son de mucho menor tamaño. Uno es un valioso manuscrito jurídico del siglo XV que bajo el título de Fueros y Leies Antiguas de España que recoge en un volumen varios escritos de un momento clave del derecho medieval castellano.

El manuscrito 'Fueros y Leies Antiguas de España'. / COMUNIDAD DE MADRID

Entre ellos están las Leyes del Estilo, de las que se conservan muy pocas copias y una versión desconocida del Fuero Viejo de Castilla, que según recoge la Comunidad de Madrid, podría tratarse de una versión primitiva de la que hay referencias en la bibliografía histórica.

Finalmente, la Comunidad de Madrid reconoce también con la categoría de BIC un dibujo de principios del siglo XIX que representa la romería a la ermita de San Isidro el día de su fiesta, 15 de mayo. Realizado a plumilla y aguada sobre papel, en él se puede ver a personas que acuden a pie o en carruaje hacia la ermita, así como algunas construcciones y el paisaje, todo con elevado nivel de detalle.

No está firmado, aunque se sabe que forma parte de las ilustraciones preparatorias para el libro Voyage Pittoresque et Historique de l’Espagne, del político y humanista francés Alexandre Laborge, una suerte de guía de viaje publicada entre los años 1806 y 1820. Por eso se cree que su autor pudo ser François Ligier, uno de los dibujantes que acompañó a Laborde en sus viajes. Además de suinterés artístico, la declaración como BIC reconoce así su valor histórico y documental.