GALARDÓN
La Comunidad de Madrid concede al Dúo Dinámico el Premio de Cultura de música popular
A finales de agosto falleció Manuel de la Calva por una fibrosis pulmonar
Agencias
El Gobierno regional ha aprobado este miércoles otorgar el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, en la categoría de música popular, al Dúo Dinámico, por ser "parte de la banda sonora de España en los últimos 70 años".
Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles y donde se ha dado el visto bueno a esta iniciativa. García ha ensalzado que el grupo formado por Manuel de la Calva y Ramón Artusa "ha sido parte de la banda sonora de España en los últimos 70 años", por lo que este premio es "el mejor reconocimiento" que podía tener la Comunidad de Madrid y los madrileños "con este dúo tan maravilloso".
Este reconocimiento se ha suscrito después de que el 26 de agosto falleciera a los 88 años de edad Manuel de la Calva en el Hospital Anderson de Madrid. Según explicó su pareja artística, el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.
- Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Las rojas que se infiltraron en una asociación de amas de casa y crearon la primera guardería de Madrid
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- La nueva línea de hogar de Lefties tiene el estilo de Zara Home a precio de Ikea: disponible solo en esta zona de Madrid