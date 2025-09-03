El infravalorado parque de Madrid que hará que te sientas en Japón sin salir del país: ha sido declarado Bien de Interés Cultural

Si viajas a Madrid, además de tener la oportunidad de degustar su exquisita gastronomía y participar en su animada vida nocturna, podrás disfrutar de los increíbles paisajes que ofrece. La capital es el sitio ideal si eres de esas personas que se relaja paseando por parques, descubriendo calles o descansando en rincones a los que solo los madrileños te detallarán cómo llegar.

Por muy turística que sea la capital, siempre hay pequeñas localizaciones que no son perceptibles para el ojo humano. Si bien los parques más conocidos de la Comunidad son El Retiro, el Juan Carlos I o El Capricho, también son los que están más llenos de gente. Por muy bonitos y amplios que sean, siempre coincidirás con alguien en un spot que pensabas que solo conocías tú.

Por ello, se vuelve crucial explorar los jardines secretos y pequeños parques esparcidos por el resto de la capital. Muchos de ellos están infravalorados y lo cierto es que son auténticos remansos de paz entre el ajetreo de la ciudad. Si te pierdes en ellos, te aseguramos que te sorprenderás con la tranquilidad que transmiten y la belleza de cada uno de sus rincones.

Uno de los parques más infravalorados de Madrid

Si alguna vez has querido viajar a Japón pero no has contado con dinero para ello, ¡estás de suerte! Madrid tiene un rincón en el que te olvidarás que estás en la ciudad, pues hará que te teletransportes al país nipón y a sus cerezos en flor.

Hablamos de la Quinta de los Molinos, un rincón ubicado en la calle Alcalá que muy poca gente conoce. Ahora, los que saben de su existencia, no dudan en acudir a las instalaciones para despejare y dar un paseo tranquilo acompañados de naturaleza.

Este espacio está abierto de 6:30 a 22:00 horas durante todo el año. Para llegar, tendrás que bajarte en la estación de Metro Suanzes o, en su defecto, coger los autobuses 77, 104 o 105.

Declarado Bien de Interés Cultural

Además, la Comunidad de Madrid declarará este mismo miércoles la Quinta de los Molinos como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Histórico por su elevado valor urbanístico, paisajístico, histórico y botánico.

Este recinto es muy popular por la floración de sus 1.900 almendros, un espectáculo que atrae cada año a centenares de madrileños. El objeto de protección comprende todo el conjunto, en el que quedan incluidas tanto las formaciones vegetales como los distintos elementos patrimoniales y sus diversas construcciones.

Entre ellos, destacan el Palacete de Cort, una de las obras más relevantes del arquitecto César Cort; la Casa del Reloj, complejo situado en la entrada; las antiguas cocheras y almacenes; la lavandería, la pista de tenis, y el invernadero.

Además de los almendros, el arbolado del parque también incluye olivos, pinos carrascos, cipreses, cedros, plátanos, tilos y eucaliptos, así como arbustos ornamentales como lilos y rosales. Y tú, ¿a qué esperas para visitarlo?