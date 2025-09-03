Ni Chinchón, ni Manzanares el Real: el pueblo medieval más bonito de Madrid, según la revista Viajar

Para los amantes del senderismo, la Sierra de Madrid es una opción muy atractiva para alejarse de un entorno estresante como la ciudad y despejar la mente. La capital tiene planes para todas las personalidades, sin embargo, también es capaz de congregar a todos en localizaciones tan bonitas como económicas. Esta localidad se ha convertido en uno de los principales reclamos de la región y gana enteros de cara a realizar una última escapada de verano.

Hablamos de Buitrago de Lozoya, una localidad muy apreciada no solo por los madrileños, sino también por turistas de todo el panorama nacional. Es perfecto para todos los gustos y edades y se trata de una de las experiencias más recomendadas para conocer la Comunidad de Madrid al detalle. Un río y un recinto amurallado de la época medieval en muy buen estado de conservación, declarado Monumento Nacional en 1931, dan la bienvenida a todo el que decide adentrarse en esta localidad madrileña, situada a apenas una hora de Madrid.

¿Qué ver en Buitrago de Lozoya?

Podrás visitar desde las mismas calles repletas de belleza al museo dedicado a Picasso. Pero sin duda uno de sus puntos fuertes es la muralla de origen musulmán, que permanece erigida alrededor de buena parte de la villa. A sus pies, discurre plácido el río Lozoya, que surca esta zona septentrional de la región madrileña. Esta muralla medieval tiene dos tramos diferenciados. Uno de ellos se puede visitar de manera gratuita, al que se llega desde la Plaza del Castillo, o bien, desde el Jardín Medieval. Pero para conocer la otra parte del recorrido es necesario pedir cita y abonar los 2 euros de coste de su entrada.

El Castillo de Buitrago, de estilo mudéjar, que perteneció a la familia Mendoza, es otro de los enclaves característicos de esta localidad. En esta residencia se han alojado nobles y monarcas a lo largo de la historia, como el Marqués de Santillana o la reina Juana de Portugal, entre otros.

Si buscas tomar la mejor foto de Buitrago de Lozoya no debes acudir a sus calles empedradas, sino que debes salir de la ciudad por el puente que cruza el río y subir hasta el mirador situado en El Andarro por medio de una ruta de senderismo que puede llevar en torno a 20 minutos andando.