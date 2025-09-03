'Bendito' parón de selecciones para Xabi Alonso: once jugadores se quedan en Valdebebas y Ancelotti presta un último servicio

No es un secreto a voces que los denominados 'parones de selecciones' no son muy bien valorados en el ecosistema futbolístico. Más aún cuando tan solo se han disputado tres jornadas desde el inicio de LaLiga y todos los equipos se encuentran todavía en fase de adaptación y crecimiento. Este proceso se ve frustrado por una ventana internacional que comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles para aquellos que disputen sus partidos en territorio sudamericano. Para todos podría parecer un gran inconveniente a estas alturas de la temporada. Todos menos uno. Xabi Alonso no ve con malos ojos esta pequeña pausa en el camino de su nuevo Real Madrid.

El equipo blanco afronta este parón en un buen momento. Ocupa la primera plaza en la clasificación de LaLiga, tras haber conseguido tres victorias en sus primeros partidos oficiales de la temporada. Los de Xabi Alonso, además, tan solo han recibido un gol en contra. El crecimiento del equipo es notable respecto a lo visto en el Mundial de Clubes. Esta situación permite al Real Madrid vivir esta ventana internacional con cierta calma antes de la llegada de una segunda quincena de septiembre que promete ser un dolor de muelas para los blancos. Todo comenzará con la visita a la Real Sociedad y tan solo unos días después se producirá el debut en Champions ante el Olympique de Marsella. Para cerrar el mes, el Real Madrid visitará al Atlético de Madrid en el primer partido grande de la era Xabi Alonso.

Hasta once futbolistas en Valdebebas

El técnico tolosarra tendrá a su disposición a once jugadores de la primera plantilla para seguir reforzando su idea de juego y conseguir el punto físico óptimo para el momento de la temporada que nos atañe. Por contextualizar, en el último parón de selecciones celebrado allá por el mes de marzo, Carlo Ancelotti, entrenador del club blanco en ese momento, tan solo pudo contar con Lucas Vázquez y Fran García como futbolistas del primer equipo. Si a esto le sumamos las cinco bajas con las que contaba el equipo en aquel momento la situación era un auténtico drama para el staff de 'Carletto' de cara a preparar el tramo decisivo de la temporada.

Como pueden comprobar, no es habitual encontrar tanto futbolista del primer equipo sobre los campos de Valdebebas en semana de parón de selecciones. El equipo blanco, al igual que otros grandes de Europa, plagado de estrellas a nivel mundial, está más que acostumbrado a lidiar con estas situaciones.

En este caso, el Real Madrid se despide por unos días de Carvajal y Huijsen, que se marchan con España para ponerse a las órdenes de Luis de la Fuente; Mbappé y Tchouameni lo hacen con Francia; Rüdiger regresa a Alemania tras recuperarse de su lesión; Arda Güler viaja a Turquía para medirse a España; Alaba vuelve a ser un fijo con Austria; Courtois también estará de vuelta en Bélgica; Brahim hará lo propio con Marruecos; Valverde seguirá siendo el capitán general de Uruguay y Mastantuono se incorpora a Argentina. Todos ellos afrontan dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, mientras que Gonzalo (España sub-21) juega dos encuentros de clasificación para el Europeo sub-21. A ellos se suma Lunin, que abandonó la concentración ucraniana por unas molestias en la zona lumbar y ya está de vuelta en Madrid.

Último servicio de Ancelotti al Real Madrid

De esta forma, los efectivos disponibles para Xabi Alonso son once. Destaca el nombre de Álvaro Carreras, que seguirá cogiendo confianza después de un aterrizaje más que positivo en el Real Madrid. En el otro lateral, Alexander-Arnold también permanecerá a las órdenes de Xabi Alonso durante los próximos días, después de haber tenido un arranque un tanto por debajo de las expectativas. Este período puede ser de gran ayuda para que dos de los nuevos fichajes del club finalicen sus períodos de adaptación. También se quedarán Raúl Asencio, Fran García y Ceballos, que después de la recta final del mercado su futuro parecía lejos de Madrid. El propio centrocampista frenó su salida tras mantener una conversación con Xabi Alonso.

La nota más positiva de esta ventana internacional se debe a la permanencia de los brasileños. Los cuatro integrantes de la 'canarinha' que forman parte del Real Madrid no han recibido la llamada de Carlo Ancelotti para representar a su selección en este parón. La 'seleçao' ya está clasificada para el Mundial 2026 y el técnico italiano ha decidido prescindir de alguna de sus estrellas. Vinicius, Rodrygo y Eder Militao seguirán a las órdenes de Xabi Alonso. El central será el más beneficiado de esta decisión, para continuar así en su proceso por alcanzar su mejor versión tras sufrir dos roturas de ligamento cruzado anterior. Además, los cuatro jugadores, incluido el lesionado Endrick, se ahorran el viaje transoceánico a estas alturas de temporada.

Los lesionados Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy continúan con sus procesos de recuperación en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. Ninguno de ellos estará disponible previsiblemente para el encuentro ante la Real Sociedad (sábado 13 de septiembre, 16:15 horas), pero ultiman sus procesos para reincorporarse a la dinámica del equipo. Estos días serán de gran ayuda para mejorar en dicha recuperación. Especialmente para Jude Bellingham, que después de su operación de hombro en el mes de julio tenía un proceso de rehabilitación más extenso que el resto de sus compañeros.