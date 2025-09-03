Agotadas "en muy pocos minutos" todas las plazas para visitar gratis y con guía los palacios de Madrid

La Comunidad de Madrid ha informado que las plazas para el programa cultural '¡Bienvenidos a palacio!' se han agotado en "muy pocos minutos" tras abrir el sistema de reservas a las 10 horas de este miércoles.

En esta edición se han ofertado más de 7.600 plazas gratuitas para visitas guiadas por jardines, salones o colecciones de arte de una selección de palacios de la región, con recorridos del 14 de septiembre al 2 de diciembre de 2025.

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca hasta 22 edificios emblemáticos que fueron testigo de buena parte de la historia madrileña, residencia de nobles, ministros y también monarcas.

Esta será la duodécima edición de un programa que ha acumulado hasta el momento más de 95.500 personas participantes atraídas por la idea de acceder a espacios poco conocidos, cuya entrada está normalmente restringida debido a su actividad cotidiana.

Los afortunados que se han hecho con una de estas plazas tendrán la oportunidad de comprobar la evolución arquitectónica de los inmuebles, el patrimonio mueble que albergan, así como los distintos usos de estos edificios a lo largo de la historia. Todo ello de la mano de especialistas en patrimonio cultural.

Los distintos recorridos pueden transitar por salones de recibo, jardines, colecciones de arte, mobiliario, bibliotecas, salas de baile y de música, escenarios privilegiados de las costumbres sociales de la alta burguesía y la aristocracia madrileñas.

Los 22 palacios de Madrid que se pueden visitar

En esta edición del proyecto participan el Palacio de la Condesa de Adanero; el del Duque de Abrantes, actual sede del Instituto Italiano di Cultura di Madrid; el del Marqués de Amboage, (Embajada de Italia); el de los Marqueses de Argüeso (Embajada de la República Argentina); el Castillo-Palacio de Aldovea, o el Palacete de Basilio Avial (Presidencia de la ONCE).

También podrán visitarse el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra; el de Santa Coloma (Cancillería Consular de la Embajada de Italia); el del Duque de Fernán Núñez (Fundación de los Ferrocarriles Españoles); el de Parque Florido (Museo Lázaro Galdiano); el de Godoy (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), o el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón (Mando Aéreo General del Ejército del Aire).

A ellos se suman el Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo, que ahora acoge la Embajada de Suecia; el Palacio del Infante Luis de Borbón en Boadilla del Monte; el de Liria; la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria y el Palacio de la Duquesa de Parcent (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

El recorrido se completa con otros enclaves de gran relevancia como el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, actual sede de la Fundación Álvaro de Bazán; el de Santoña, (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid); el Palacete del Marqués de Rafal (Residencia del Embajador de Bélgica); el Palacio del Marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería), y el de Zurbano.