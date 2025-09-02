Una vocal vecinal será la nueva edil de Más Madrid en Fuenlabrada tras la renuncia de la anterior portavoz

Beatriz del Pozo tomará posesión de su cargo como nueva concejala de Más Madrid en Fuenlabrada en el Pleno del próximo día 23 tras la dimisión de la anterior portavoz de la formación, María José González, por motivos personales el pasado junio.

Madre y activista, la futura concejala lleva más de 35 años en la ciudad fuenlabreña y ha ejercido en estos últimos años como vocal vecina en la Junta de Distrito del Naranjo.

A sus 50 años, la futura edil se siente una vecina más. "Sé lo que es esperar el transporte a primera hora de la mañana para ir a trabajar a Madrid, forma parte de la realidad del día a día fuenlabreño. Una realidad cercana que me hace plantearme, ¿para qué ir a Madrid si lo podemos tener en Fuenlabrada?", ha declarado.

Del Pozo, de profesión administrativa del Estado, conoce la evolución del municipio a lo largo de estos años, así como las "nuevas necesidades", que requieren, a su juicio, "respuestas urgentes e innovadoras por parte de las instituciones".

Nuevo "escenario"

Más Madrid ha pasado ya por la dimisión de dos portavoces --Juan José Jurado y María José González-- y espera, ahora, abrir un escenario en el que seguir mostrando "la ilusión y el compromiso por la ciudad y por lo público, con un perfil actual y cercano a las necesidades de las fuenlabreños", según han adelantado fuentes de la formación.

Con la nueva incorporación, Más Madrid considera que traerá "aire fresco" y pondrá sobre la mesa "cuestiones muy cercanas a la ciudadanía, con un compromiso y lucha por la igualdad y el desarrollo sostenible".

El objetivo pasa por seguir creciendo en el municipio. "Sé que Más Madrid tiene capacidad de crecimiento en el municipio y vamos a trabajar para ello", ha sentencia Del Pozo.