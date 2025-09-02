TIEMPO
Las temperaturas en Madrid siguen estabilizándose con la entrada de septiembre: pronóstico de este martes
Las mínimas cayeron anoche en la capital por debajo de los quince grados por primera vez en meses
El tiempo en Madrid parece estar siendo benévolo con los madrileños. La vuelta a la rutina estos días está siendo más agradable para miles de trabajadores que se despiertan estas mañanas con unas temperaturas que obligan, incluso, a tirar de chaqueta para protegerse del frío. Los valores a mediodía, mucho más rebajados que en pasadas semanas, también son un alivio para todos aquellos que con el inicio del mes de septiembre regresan paulatinamente a sus puestos laborales.
La capital parece haberse despedido -- a expensas de la posible aparición del clásico 'veranillo de San Miguel' -- de las altas temperaturas, dando de esta forma carpetazo al verano antes de tiempo. Esta pasada madrugada, de hecho, los madrileños ya se vieron obligados a cerrar las ventanas de casa ante el fuerte descenso térmico que experimentó la ciudad. En Madrid, el mercurio bajó por debajo de los quince grados la pasada noche, acentuándose las consecuencias de esta masa de aire polar en zonas de la Sierra de Madrid, donde las mínimas se han desplomado en las últimas horas hasta los ocho grados en algunas localidades.
Martes apacible en Madrid
Según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas no llegarán a los treinta grados centígrados en Madrid este martes. No pasarán los veintisiete, consolidándose en niveles agradables para el ejercicio al aire libre o para una tarde de cervezas en las terrazas madrileñas.
Esta situación se mantendrá en los próximos días, a excepción de un pequeño aumento puntual de cara al fin de semana en el que el calor volverá a asomar por la rendija, con temperaturas de hasta treinta y tres grados en la capital.
