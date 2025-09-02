El rincón del centro de Madrid protagonista en películas como 'Espartaco' o 'Campanadas a medianoche', según la revista VIAJAR

La Comunidad de Madrid, históricamente, se posiciona como uno de los grandes escenarios del cine nacional e internacional. El centro de la ciudad, especialmente la Puerta del Sol, la Gran Vía o el Palacio Real han sido testigo de muchos rodajes importantes. Otros entornos, como la colonia Moscardó en Usera, el propio Metro de Madrid o las pintorescas calles de Malasaña también han sido utilizados como 'decorado' de muchos largometrajes.

Pero los directores no solo se han fijado en la gran ciudad estas últimas décadas: el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, municipios como Colmenar Viejo u Hoyo de Manzanares o las históricas calles de Chinchón también han recibido a actrices y actores de primer nivel. Si bien todos estos son los enclaves más conocidos por los cinéfilos, lo cierto es que existe otro rincón de Madrid que ha cautivado a directores de la talla de Orson Wells o Stanley Kubrick. Y se encuentra, para sorpresa de muchos, a escasos metros del paso del Manzanares por la ciudad.

El cine 'western' se enamoró de este rincón de Madrid

De las más de 500 películas de cine western rodadas en Europa, Hollywood escogió España para grabar casi la mitad de ellas. Si bien la mayoría de espectadores asocian el género con los paisajes áridos de Almería, lo cierto es que la Comunidad de Madrid jugó un papel protagonista el pasado siglo para los cineastas. Además de elegir el entorno de Colmenar Viejo o de La Pedriza para los rodajes, la Casa de Campo también fue invadida en numerosas ocasiones por las cámaras.

Pabellón de Toledo, en la Casa de Campo. / Ayuntamiento de Madrid

Dentro de este enorme parque urbano, hay un edificio histórico que juega un papel importante en muchos largometrajes, tal y como ha recordado la revista VIAJAR. El pabellón de Toledo, levantado a mediados del siglo XX para la Feria Nacional del Campo y cuya fachada recrea la famosa Puerta de Bisagra de la ciudad imperial, fue requerido para producciones como Por un puñado de dólares, Campanadas a medianoche o Espartaco.