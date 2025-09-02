La divertida respuesta de un camarero madrileño ante el intento de 'simpa' de unos turistas: "Aquí somos muy gatos"

Un viaje emociona a cualquiera. Si bien la mayor parte del año la comodidad de nuestra ciudad nos hace sentir a gusto, escaparnos de esa rutina también nos hace felices cuando el ritmo frenético de la misma nos satura. El cambio de cultura, la gastronomía y los numerosos paisajes que se alzan frente a nosotros hacen que nos ilusionemos por conocer una ciudad desde cero.

Ahora, por muy impresionante que sea viajar, siempre pueden surgir inconvenientes que manchen nuestra experiencia. Si bien algunos turistas tratan de mostrar respeto hacia los sitios a los que van, muchos otros no están al tanto de las normas de ciertos lugares.

Y es que no solo los turistas pueden tener una mala experiencia en un país extranjero o dentro del suyo propio, los locales, en muchas ocasiones, también se enfrentan a la falta de empatía y a las distintas formas de actuar de gente de otros países. A veces, incluso, tienen que afrontar situaciones desagradables por ello.

Esto es precisamente lo que ha denunciado una cuenta de X dedicada a contar las anécdotas del mundo de la hostelería. Esta vez, el perfil ha optado por dar visibilidad a un establecimiento al que los turistas habían dejado una reseña negativa. Por suerte, el restaurante tomó las riendas y les contestó en un comunicado esclareciendo la verdad de lo ocurrido.

Acusados de hacer un "simpa" encubierto

Siempre hay dos partes en una historia. Los restaurantes, al ser negocios en los que es necesario estar pendiente en todo momento de los clientes, son reacios a responder reseñas en cualquiera de las plataformas, principalmente por falta de tiempo.

Por eso, a veces parece que los turistas se quedan con la última palabra cuando dejan un comentario nocivo. Pero en esta ocasión no ha sido el caso. Mientras unos clientes relataban una experiencia angustiosa en un local, donde explicaban que los empleados no les prestaron ayuda después de que unos desconocidos les robaran, el propietario del restaurante decidió contar la verdad.

Unos turistas por Madrid, como cambia la historia ¿No? pic.twitter.com/pFC8bs6rKX — Soy Camarero (@soycamarero) September 2, 2025

Fue así cuando, de repente, en la triste historia de los turistas no era tan triste. El propietario relató cómo tuvo que ser él mismo el que tuvo que contactar con la policía ante las formas de los clientes. Además, deja caer que lo único que quería conseguir con esto era que les saliera la comida gratis, marchándose sin pagar, pues milagrosamente cuando la policía amenazó con llevárselos detenidos todos los artículos robados aparecieron y los clientes pudieron pagar por lo consumido. "Quizás en otros sitios dodne viajáis el truco os funciona, pero resulta que en Madrid somos muy gatos", sentenciaba el propietario al final de la reseña.