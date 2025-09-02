La Real Casa de Correos recupera sus suelos de cerámica y arcos de piedra originales en su 40 aniversario como sede del Gobierno regional

La Comunidad de Madrid trabaja en la rehabilitación de la Real Casa de Correos con el objetivo de preservar y poner en valor el edificio, que cumple 40 años como sede del Gobierno regional. Este lugar, sin el que no se entiende el fin de año de los madrileños; fue también sede del Ministerio de la Gobernación tras la Guerra Civil, albergando en ese entonces la Dirección General de Seguridad (DGS).

El edificio, en el que se acaban de recuperar los suelos de cerámica y los arcos de piedra originales; fue concebido durante el reinado de Fernando VI, pero fue bajo el mandato de Carlos III cuando el arquitecto Jaime Marquet diseñó el proyecto definitivo. A lo largo de su historia, ha tenido múltiples usos, y su imponente fachada de ladrillo y piedra blanca, junto con sus arcos y detalles escultóricos de Antonio Primo, la han convertido en uno de los monumentos más importantes de Madrid, comparable a la Puerta de Alcalá o el Templo de Debod.

Real Casa de Correos / Ayuntamiento de Madrid

Tras varios siglos de existencia, la Real Casa de Correos pasó a pertenecer a la Comunidad de Madrid en 1985 y fue rehabilitada para albergar la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Recuperación de los suelos cerámicos originales

Cuarenta años después, la nueva reforma consta de varias fases. La rehabilitación de los suelos de cerámica y los arcos de piedra del interior de la Real Casa de Correos se ha realizado durante el mes de agosto buscando recuperar y potenciar elementos arquitectónicos originales para garantizar la conservación del patrimonio histórico de la construcción.

El proceso de restauración de los suelos cerámicos ha consistido, en primer lugar, en decapar el barniz existente para recuperar la superficie de ladrillo original. Se ha utilizado un producto especializado que reblandece el material, permitiendo una limpieza precisa y sin daños.

Posteriormente, se ha eliminado cualquier impureza con agua a baja presión. Además, en los suelos de caliza se han reparado huecos y fisuras con mortero, seguido de un proceso de pigmentación para igualar el color y un pulido final que unifica toda la superficie.

Trabajos de rehabilitación de los suelos cerámicos de la Real Casa de Correos / Comunidad de Madrid

Con estas intervenciones, se espera que "la casa de todos los madrileños siga siendo un referente del patrimonio arquitectónico de la capital y de España para todos los ciudadanos y visitantes", según afirma el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Rehabilitación de los arcos del patio interior

Los arcos del patio interior también han sido restaurados. En este caso, el proceso comenzó con una limpieza manual de las columnas para eliminar residuos de la obra, como cemento, yeso, silicona y otros materiales. La limpieza se realizó con cepillos de cerdas naturales y productos desincrustantes, seguidos de aclarado con agua a baja presión.

Restauración de los arcos de piedra de la Real Casa de Correos / Comunidad de Madrid

Las zonas más oxidadas fueron tratadas con maquinaria de agua a presión controlada, utilizando productos ecológicos y biodegradables.

Remodelación de la fachada y cubierta

Paralelamente, continúan los trabajos de remodelación de la fachada principal de la Real Casa de Correos, donde se está revisando y restaurando los elementos ornamentales que adornan este edificio histórico. También se están realizando reparaciones en el faldón de la cubierta interior y renovando algunos componentes del tejado exterior.

Fachada de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid / EUROPA PRESS

Durante estos trabajos, la fachada principal seguirá cubierta con una lona que exhibirá una imagen del edificio, permitiendo que la torre del reloj continúe siendo visible para los ciudadanos que se encuentren en la Puerta del Sol. Estos trabajos de restauración tienen un plazo estimado de cuatro meses.