El PSOE censura la ausencia de colegios para "más de 5.700 niños" en El Cañaveral

El PSOE ha criticado que en el barrio de El Cañaveral se oferten "88 plazas" en el "único colegio público" que hay para "más de 5.700 niños en edad escolar", a la vez que ha exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que den "condiciones dignas de escolarización".

"¿De qué sirve ser una de las comunidades más ricas de España si no se invierte en lo que se debe? Estamos hablando de que Ayuso invierte 1.126 euros menos por alumno que la media de todas las comunidades de España", ha lamentado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, acompañada por su homóloga en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, tras visitar el barrio.

Espinar ha cargado contra la dirigente madrileña por "sacar pecho" de que Madrid es "una de las comunidades que más crece en población" para recordar que "esos bebés se convierten en niños y en adolescentes que necesitan servicios y colegios".

"Estamos hablando de que la creación de nuevos barrios está suponiendo que vemos aulas de escuelas públicas cerradas mientras se están blindando los contratos con las privadas. Tenemos un ejemplo en Valdemoro, sin ir más lejos, donde los nuevos barrios tienen a las familias que pueden optar por tres colegios concertados y ninguno público. Pero es que esto también lo estamos viendo en la Formación Profesional", ha asegurado.

La portavoz socialista ha destacado que el Gobierno de España "invierte miles de millones de euros para la creación de nuevas plazas", mientras que "la señora Ayuso decide no invertirlos", una situación que "condena a los estudiantes a perder un año o hacer sus prácticas en la privada".

"No voy a hablar de las condiciones laborales en las que están nuestros docentes, que son las peores de toda España. Pero insisto, ¿de qué vale ser una de las comunidades más ricas de España si no se invierte en lo que se debe? La educación es uno de los pilares de nuestra democracia, es el mayor ascensor social que tenemos y la señora Ayuso ha decidido hundirlo. Hay que dejar claro de una vez que no puede ser un negocio los derechos de los ciudadanos que dice gobernar. Tiene que sacar sus manos de la educación, de la sanidad y de la vivienda", ha subrayado.

"Sin plazas públicas"

Por su parte, Maroto ha alertado de que muchas familias "van a iniciar el curso escolar sin plazas públicas, con una carencia total de equipamientos y con una ansiedad de no saber dónde van a poder escolarizar a sus hijos el 8 de septiembre".

"Estamos visitando el barrio de mayor crecimiento de la Ciudad de Madrid, que es este barrio del Cañaveral, donde hay más de 5.700 niños en edad escolar y apenas se van a ofertar 88 plazas en este colegio, en el cual solo van a abrir cuatro aulas para niños de tres años y, por lo tanto, esto supone un abandono institucional. Apenas se va a escolarizar el 2% de los niños de edades entre 3 y 16 años. Y este abandono institucional que la señora Ayuso ha decidido hacer en este barrio se hace con la complicidad del señor Almeida", ha subrayado.

La edil del PSOE ha añadido de que "no solo no hay plazas públicas de escolarización, sino que el único concertado que se va a abrir este año está en barracones". "Los niños se escolarizan o bien llenos de ruido y de obras o bien rodeados de barracones en unas condiciones indignas", ha criticado.

En este sentido, ha censurado que para la dirigente madrileña y el regidor la educación es "un negocio y una mercancía que están privatizando a costa del bolsillo de los vecinos y vecinas de Madrid". Ante esta situación, ha pedido "un mayor compromiso" con los vecinos.

"Lo que queremos es que la señora Ayuso y el señor Almeida se comprometan con los vecinos de El Cañaveral a terminar esta infraestructura educativa y garantizar el número de plazas necesarias en la escuela pública. Le pedimos también al señor Almeida que no ceda ninguna parcela pública dotacional de este barrio y del conjunto de distritos para la concertada y la privada, mientras no se garantice que hay suficientes plazas de educación pública para los niños y las niñas", ha reclamado.

Asimismo, Maroto ha exigido a Almeida que "deje de pensar en su futuro, de que no confunda sobre si quiere seguir o no quiere seguir de alcalde, mientras las familias están desesperadas". Ha recalcado que los ciudadanos piden al regidor que "se centre en las cosas del día a día y que se ponga a trabajar".