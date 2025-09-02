El PP madrileño carga contra Sánchez por acusar a jueces de hacer política

Las afirmaciones de Pedro Sánchez, de que hay jueces “haciendo política” han encontrado rápida respuesta en las filas del PP madrileño, algunos de cuyos dirigentes han criticado con dureza las palabras del presidente del Gobierno. En una entrevista concedida anoche en TVE, Sánchez relacionó las investigaciones judiciales a su hermano y a su esposa y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con intenciones políticas. Afirmó que esos jueces son una minoría pero "hacen un inmenso daño a la justicia".

Diversas figuras del PP madrileño se han revuelto contra esas acusaciones. Entre ellos, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea regional, Carlos Díaz-Pache, que ha sido quien con más contundencia se ha pronunciado tildando a Sánchez de "cobarde" y comparándolo con Nicolás Maduro. "El presidente del Gobierno acusa de prevaricación a los jueces que investigan a su familia. Y lo hace en la televisión pública. Cobarde. Solo te falta el chándal", ha escrito en la red social X.

También el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, se ha referido al asunto ironizando con que, después de acusar a jueces de hacer política, Sánchez pida respeto a la justicia. En TVE, el presidente llamó al Consejo General del Poder Judicial a hacer una "reflexión" sobre lo que llamó procesos "defectuosos" en el fondo y la forma que cuestionan la independencia y "el respeto a la presunción de inocencia. "Espero que la justicia haga justicia y el tiempo ponga las cosas en su sitio", apuntó.

Serrano, que ha calificado la entrevista de "masaje", también se ha referido a la respuesta del presidente a la pertinencia de la reunión que este martes mantendrán Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas. "El señor que dijo que Puigdemont iba a terminar en la cárcel, dice ahora, en TVE, que la humillante reunión del Illa con el fugado le parece acertada… Será otro cambio de opinión…", ha señalado el dirigente popular. Para Sánchez, el encuentro es "coherente" con "la política de normalización de diálogo y de convivencia por la que apuesta el presidente Illa".

El jefe del Ejecutivo respondió también a preguntas sobre la polarización política en España, que consideró que es "asimétrica" con una clara referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Yo no insulto", señaló. "El 'me gusta la fruta' es lo que tenemos que desterrar de la dialéctica política". Una actitud, añadió, que deja a quien la practica en una posición de "escasos recursos políticos" y de una "enorme frustración".

También esta frase ha tenido réplica desde el entorno de Ayuso. En concreto en boca de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien en un tuit llamó al presidente "llorón". "Sánchez, el inventor del muro... quien tiene a 22 ministros y otros mil insultando a la presidenta Díaz Ayuso, llora en TVE por la frase 'Me gusta la fruta'. Ay, ay: tu mujer y tu hermano van p'alante; y el fiscal general del Estado, también. Y nos gusta la fruta… ¡Llorón!", ha escrito.