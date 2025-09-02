CURIOSIDADES
¿Por qué se llama Malasaña? La historia de lucha social que da nombre a este barrio de Madrid
Su nombre proviene de una joven que vivió en el barrio y fue asesinada por una tropa francesa en el siglo XIX
Madrid es una ciudad camaleónica. Cuenta con multitud de planes y enclaves a disposición de todos sin necesidad de realizar desplazamientos excesivamente largos. Aburrirse en Madrid es un asunto difícil si tenemos en cuenta las diferentes opciones que ofrece la capital de España.
Y es que hay planes para todos. Desde aquellos que reclaman zonas verdes para pasear y desconectar como para aquellos que optan por zonas de ocio plagadas de bares o restaurantes, así como puntos en los que disfrutar del arte y la cultura que envuelven a la ciudad.
Uno de los barrios más aclamados es Malasaña. Destaca por su popularidad y su oferta de ocio en el corazón de Madrid. Forma parte del barrio Universidad, situado dentro del distrito Centro. Su perímetro se establece desde la calle de Carranza al norte, la calle de San Vicente Ferrer al sur, la calle de San Bernardo al oeste y la calle de Fuencarral al este.
¿Por qué se llama Malasaña?
Malasaña toma su nombre de Manuela Malasaña, la joven que trabajaba como costurera y se convirtió en un símbolo del levantamiento popular durante la Guerra de la Independencia en 1808. Manuela fue detenida y ejecutada por los soldados franceses por defender su barrio y hoy, su nombre, es una constante reivindicación de la lucha por la libertad y la justicia social. En honor a la joven, este barrio situado en pleno centro de Madrid recibe su apellido.
Se sabe que su padre era un hombre de origen francés llamado Jean Malesange, que, al igual que su hija, españolizo su apellido convirtiéndolo en Malasaña. La joven se transformó en emblema del barrio tras su conocido fallecimiento. Cuenta con su propia calle en la zona y también da nombre a una parada de Metro de Madrid, situada en Móstoles.
