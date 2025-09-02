Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA

La Policía detiene a dos menores por agredir una trabajadora del centro La Cantueña de Fuenlabrada

La educadora habría recibido un mordisco en un dedo, golpes y "amenazas graves"

Interior de La Cantueña.

Interior de La Cantueña. / COMUNIDAD DE MADRID

María G. San Narciso

Madrid

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a dos menores migrantes que residen en el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada. Habían agredido y amenazado a una educadora del centro.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado día 30. Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada sobre las 18.00 h. alertando de que "dos menores estaban alterados y habían lesionado a una trabajadora del centro", según exponen fuentes policiales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Los agentes de Policía procedieron a detener a dos de los menores por un posible delito de lesiones y amenazas graves. Según avanza el diario El Mundo , la educadora, de 30 años, habría recibido un mordisco en un dedo, otros golpes y amenazas de muerte.

Menores adolescentes

La Cantueña es un centro público de primera acogida y media estancia que ejerce la guarda de menores en edad adolescente que llegan a la Comunidad de Madrid sin acompañamiento familiar. Cuenta con 96 plazas.

Allí, el pasado mes de abril se dio una situación similar. Entonces la Policía Nacional detuvo a 12 chavales por un posible delito de riña tumultuaria, que fueron trasladados posteriormente a dependencias del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME). Habían participado en una reyerta entre ellos en la que resultaron heridos varios trabajadores y vigilantes de seguridad.

TEMAS

