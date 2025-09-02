En pleno barrio de Malasaña se esconde un espectacular palacio del siglo XVIII: de los más elegantes de la época

La ciudad de Madrid ostenta más de 50 palacios y palacetes a lo largo y ancho de su callejero. Sin embargo, unos pocos acaparan todos los focos. El Palacio Real, el Palacio de Cibeles o el Palacio de Linares -- sede de la Casa de América -- son el principal eje turístico de la capital en este ámbito, recibiendo a centenares de visitantes a lo largo de todo el año. El monumento perteneciente a Patrimonio Nacional, por ejemplo, abrió sus puertas a más de millón y medio de personas el pasado año.

Pero el catálogo palaciego de Madrid es mucho más amplio, e incluye auténticas joyas escondidas en los recovecos de la urbe. Una de ellas se encuentra en pleno barrio de Malasaña. Cientos de personas pasan por su puerta cada día sin percatarse de que se encuentran ante un tesoro arquitectónico.

El Palacio Bauer, el secreto mejor guardado de Malasaña

Hoy día, el barrio de Malasaña es célebre por su ambiente festivo. Cada fin de semana, las calles de los alrededores de la Plaza del Dos de Mayo se llenan de jóvenes -- y no tan jóvenes -- deseosos de pasar una noche inolvidable. Quién sabe si esta tradición festera de la zona tuvo origen en el palacio que nos ocupa. Hablamos del Palacio Bauer, que era de sobra conocido en pleno siglo XIX por las fiestas que sus dueños montaban en sus salones.

Interior del Palacio Bauer, / Luis Garcia

Ubicado en la calle San Bernardo -- esquina con la calle Pez -- cuenta con el estatus de bien de interés cultural. Levantado en el siglo XVIII, pasó por manos del marqués de Guadalcázar, la familia Valda o del Noviciado de la Compañía de Jesús. En 1862 Ignacio Bauer, de familia de banqueros, se hace con él. Casi un siglo después, en 1940, pasó a ser propiedad del Ministerio de Educación Nacional.

Consta de una portada de estilo barroco, y está considerado como uno de los mejores ejemplos de palacios decimonónicos de la capital española. De su interior destaca la planta noble, la carpintería y la decoración de los techos. El salón de música, lleno de ribetes de neorrococó y decoraciones pompeyanas, es la joya de la corona. Actualmente, la Escuela Superior de Canto de Madrid tiene su sede en el edificio, estructurado para dar cabida a aulas, zona administrativa y de representación.

Para visitarlo, conviene estar atento a las visitas guiadas que periódicamente se organizan para conocer su interior.