Pinchazo del desafío de Vox al Gobierno frente al centro de menores de Hortaleza

Poco más de medio centenar afines a Vox han respondido este martes por la tarde a la llamada de la formación de ultraderecha para protestar frente al centro de menores de Hortaleza tras los sucesos de este fin de semana, cuando uno de los residentes del centro ha sido detenido acusado de violar a una chica de 14 años y unos encapuchados han agredido a otros tres menores que nada tenían que ver.

La concentración, convocada por el propio Santiago Abascal bajo el lema 'Vecino: exige seguridad', ha sido desautorizada esta misma mañana por la institución que preside Francisco Martín alegando la defensa del interés superior de los menores y la evaluación del "elevado" riesgo de alteración del orden público realizado por la Policía, amén de la posibilidad de incurrir en un delito de odio.

Pese a la prohibición, Vox ha seguido adelante con la convocatoria, alegando que en ningún momento han hablado una concentración, sino unas declaraciones. Un órdago al Ejecutivo de Pedro Sánchez, representado por la figura del Delegado, que se ha quedado a medio gas por la falta de respuesta y el amplio despliegue policial.

Tras las declaraciones de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, a los medios presentes - en las que ha reclamado el cierre del complejo de Hortaleza y de "todos los centros ilegales"-, varias decenas de simpatizantes del partido y vecinos del barrio han seguido ocupando una de las esquinas de la plaza de Santos de la Humosa, próxima al complejo, lanzando consignas contra la inmigración y el el presidente del Gobierno.

Gritos como "aquí no hay hueco, los menas a Marruecos" y "no es inmigración, es una invasión", jalonados con cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" y otras imprecaciones contra el líder del Ejecutivo, han resonado en la zona durante las cerca de dos horas. Pasadas las 20:00 horas de la tarde, las peticiones de la Policía y la lenta diáspora de manifestantes han ido dispersando la concentración sin que se haya registrado ningún incidente.

Investigaciones abiertas

Mientras continúa inflamándose la mecha social y política alrededor del centro de Hortaleza, la Policía Nacional mantiene sendas investigaciones abiertas por los hechos ocurridos durante el fin de semana. El joven de 17 años acusado de violar a la menor de 14, de origen magrebí, fue arrestado la misma madrugada del sábado, pocas horas después de consumada la agresión, mientras trataba de esconderse en el parque Isabel Clara Eugenia. Desde el pasado lunes permace ingresado en régimen cerrado por orden judicial y a instancias de la Fiscalía.

Según el relato avanzado por Okdiario y confirmado por fuentes policiales, la víctima había quedado en el citado parque con una amiga, quien se presentó junto con dos chicos procedentes del centro, uno con el que estaba saliendo y el sospechoso. Al poco tiempo, la amiga y su novio se marcharon, dejando a la joven sola y a merced de su agresor, quien la arrastró hasta los arbustos y la penetró vaginalmente en contra de su voluntad. Sus desgarradores gritos alertaron a una vecina de la zona, quien fue quien avisó a la policía.

El segundo suceso tuvo lugar el siguiente domingo, pasadas las 22.00 horas de la noche, cuando dos individuos con las caras tapadas "asaltaron y golpearon" a tres jóvenes -dos de ellos menores inmigrantes residentes de este centro-, según informó el delegado del Gobierno en rueda de prensa el lunes. Uno de los menores agredidos tuvo que ser trasladado al hospital esa misma noche, habiéndole quedado varias "marcas" de los golpes, según relató un educador social del centro a este periódico el mismo lunes a mediodía.