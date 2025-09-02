Un pasaje a Japón con billete desde Calpe y escala emocional en Madrid: la propuesta de Diego Laso.

Si hay un secreto bien guardado en la alta gastronomía española, es el idilio que une al chef Diego Laso con Japón. No es solo una pasión pasajera, sino un vínculo profundo y auténtico, labrado tras un amplio aprendizaje en el país nipón y cultivado en cocinas de primer nivel en Valencia, Barcelona y Palma de Mallorca. Ahora, este cocinero valenciano da un salto ambicioso y vibrante: lidera la apertura de dos nuevos conceptos japoneses en el renovado AR Diamante Beach Hotel & Spa de Calpe, un espacio que se transforma para convertirse en epicentro culinario y turístico de la Costa Blanca.

Chef Diego Laso. / Cedida

El Grupo AR Hotels refuerza su identidad gastronómica

La noticia no es menor. AR Hotels & Resorts, un grupo que ya brilla con fuerza gracias a sus restaurantes galardonados con Estrella Michelin —Beat y Audrey’s— en Calpe, ha apostado por consolidar su identidad gastronómica con la llegada de Diego Laso, especialmente durante la temporada estival tras su aterrizaje este año. Este fichaje estratégico coincide con la completa renovación del AR Diamante Beach Hotel & Spa, un emblemático cuatro estrellas situado en primera línea del Mediterráneo, que ha sido repensado para ofrecer una experiencia hotelera de vanguardia, explica Carolina Monge, gerente en AR Hotels & Resorts. La reforma abarca desde habitaciones y zonas comunes, hasta la creación de nuevos servicios exclusivos como una infinity pool, un lobby de diseño y espacios VIP que elevan el estándar del turismo en la región.

AMAS: la valentía de las 'amas' y la esencia mediterránea

El pasado 29 de mayo abrió sus puertas AMAS, un restaurante que debe su nombre y filosofía a las 'amas', las legendarias buceadoras japonesas que, durante más de 2.000 años, han recolectado perlas y mariscos en las costas niponas sin ningún equipo moderno, solo con coraje, técnica y respeto absoluto por la naturaleza.

AMAS es, en esencia, una oda a esa valentía y conexión con el entorno, pero reinterpretada a la manera mediterránea. La carta de AMAS es una celebración de ingredientes locales como el tomate de Benicàssim o la gamba blanca del Mediterráneo, que conviven con técnicas japonesas tradicionales para ofrecer platos con identidad propia. Entre las creaciones que despiertan la curiosidad destacan el Horenzo goma ae (ensalada de espinacas con calamar), el delicado Chawan mushi con caldo de tomate seco y cangrejo, y los exquisitos sashimis de atún rojo en sus tres cortes (akami, chutoro y otoro).

La atmósfera de AMAS, ubicada en el luminoso lobby del hotel, invita a un disfrute relajado, con un espacio abierto para 80 comensales y una propuesta gastronómica que oscila entre los 40 y 50 euros por persona. Aquí, la tradición japonesa se siente cercana, asequible y, sobre todo, vibrante.

Desde Calpe hasta Madrid: un puente gastronómico

Aunque estos conceptos se materializan en la Costa Blanca, su influencia y atractivo traspasan fronteras. En Madrid, donde la cultura gastronómica está en constante ebullición, la apuesta de Diego Laso y el Grupo AR Hotels aporta una bocanada de aire fresco y una invitación para que los amantes de la cocina nipona y mediterránea descubran cómo estos mundos pueden dialogar y enriquecerse. Para quienes en la capital buscan nuevas experiencias culinarias, AMAS y ONAMI son destinos imprescindibles que muestran cómo la gastronomía puede ser un viaje sin necesidad de coger un avión: un viaje que parte de la costa mediterránea y llega hasta la inspiración ancestral japonesa.