Esta será la cantidad de parques para perros que habrá en Madrid en 2027: los distritos beneficiados

La Comunidad de Madrid busca consolidarse como una de las capitales europeas más dog friendly. Para conseguir este título, ha puesto en marcha un ambicioso plan en el que busca ampliar y mejorar las áreas caninas hasta alcanzar un total de 237 espacios de cara a 2027.

El Ayuntamiento de Madrid continúa desarrollando este plan de creación de áreas caninas en los 21 distritos de la ciudad, con el objetivo de dotar a todos los barrios de espacios seguros, adaptados y funcionales para mascotas y sus dueños.

Desde 2019, el Consistorio ha invertido más de 4 millones de euros en habilitar un centenar de estos espacios y tiene una previsión de 38 nuevas áreas solo para 2026. Entre las actuaciones destacadas se encuentran las remodelaciones en parques emblemáticos como el Lineal de Montecarmelo, el de Cerro Almodóvar o la tercera fase del parque de Las Cruces.

Espacios pensados para el bienestar de los animales

Se busca, a su vez, que las áreas caninas no sean solo recintos vallados, sino que cuenten con fuentes adaptadas, papeleras, dispensadores de bolsas y zonas de sombra, además de elementos de juego como rampas y túneles que permiten a los perros ejercitarse y socializar. Todo ello convierte estos espacios en auténticos puntos de encuentro para vecinos y familias, integrados en parques tan concurridos como El Retiro, Madrid Río o el Juan Carlos I.

El reparto de estas instalaciones se extiende ya por los 131 barrios de la capital. La idea es que cada madrileño tenga una zona canina a pocos minutos de casa, algo que se refuerza con el Geoportal municipal, donde es posible localizar en un mapa interactivo los espacios más cercanos.

Pero la estrategia no solo se limita a estas áreas, pues Madrid promueve un modelo de ciudad inclusiva con acceso de mascotas a transportes, comercios y servicios, además de programas de adopción y campañas de concienciación.

El Ayuntamiento de Madrid ha apostado decididamente en los últimos años por construir una ciudad más accesible y respetuosa con los animales, incorporando en su planificación urbana el cuidado de estos espacios de convivencia.