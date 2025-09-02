El paro en la Comunidad de Madrid alcanza los 280.090 desempleados, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la Comunidad de Madrid creció un 1,5% en agosto con 4.214 desempleados más en relación al mes de julio, hasta alcanzar la cifra global de 280.090 personas en paro. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

Según los datos publicados este martes por el Monisterio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a agosto de 2024, se han registrado 10.236 desempleado menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3.53%.

En lo referente a nivel nacional, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de agosto aumentó en 21.905 personas (0,91%) respecto al mes anterior, debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta manera, el paro total registrado se ha situado en 2.426.511 personas, lo que supone su nivel más bajo desde agosto de 2007.

En los últimos 12 meses el desempleo se ha reducido en 145.610 personas, un 5,7%, y en términos desestacionalizados, el paro ha bajado en 6.075 personas.

Asimismo, el paro entre las mujeres es el más bajo desde el año 2008, y entre los jóvenes el paro se mantiene por debajo de las 170.000 y acumula 52 meses de reducciones interanuales consecutivas.

Los servicios lastran el empleo

Por sectores, el paro registrado descendió en el colectivo sin empleo anterior, con 3.458 desempleados menos (-1,5%), y en la agricultura, donde disminuyó en 1.849 parados (-2,3%).

En cambio, aumentó en el sector servicios, con 21.692 desempleados más (+1,2%); en la industria, que sumó 2.775 parados (+1,5%); y en la construcción, que finalizó agosto con 2.745 desempleados más que en julio (+1,5%).