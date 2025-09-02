Madrid insiste, frente a Montero, en que la quita de deuda autonómica no servirá para aumentar el gasto

Convertido en uno de los asuntos nucleares de la oposición constante que desde el gobierno madrileño se mantiene frente al central, la financiación autonómica sigue sirviendo para el choque entre las dos administraciones. El acuerdo de hoy del Consejo de Ministros que inicia la tramitación para la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda de las autonomías ofrece un nuevo pretexto. Pese a la afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero de que el ahorro con la condonación permitirá a las autonomías elevar su gasto social, el ejecutivo regional insiste en negarlo.

Ha sido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, quien lo ha manifestado. Con el ejecutivo autonómico convocado a una reunión de trabajo en la Residencia Santillana de Manzanares el Real en la que la cuestión de la financiación ha sido uno de los asuntos abordados, Albert ha asegurado en sus redes sociales que la medida a la que ha dado primera luz verde hoy el Consejo de Ministros "no genera un mayor margen de gasto" en políticas públicas. "La ley de Sánchez dice que lo que se ahorre en condonación no puede usarse para incrementar el gasto", ha apuntalado.

"Tanto la Airef como el texto del propio Anteproyecto de Ley dicen claramente que el ahorro producido en las comunidades autónomas por la reducción de deuda no podrá ser utilizado en incrementar su gasto", reiteran fuentes del gobierno regional.

El borrador de anteproyecto sometido a consulta pública establecía que el mecanismo para la condonación trata de evitar el riesgo de premiar a las comunidades que más gastan "a través de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Dicho artículo establece que los ingresos obtenidos por encima de lo previsto se destinarán "íntegramente" a reducir la deuda. Pero Montero ha sugerido hoy que, en tanto no se incumpla la regla de gasto, que fija un límite, ese ahorro en el pago de intereses, cifrado para el conjunto de autonomías en unos 7.000 millones de euros, sí se podrá destinar a partidas como educación o sanidad.

"Trampa para dividir a las autonomías populares"

El anteproyecto aprobado hoy en primera vuelta y que deberá ser revisado por el Consejo de Estado antes de su remisión a las Cortes, establece una asunción de deuda autonómica por parte de la Administración General del Estado de 83.252 millones de euros. Los criterios diseñados por Hacienda para distribuir esa quita entre las comunidades determinan que a Madrid le corresponden 8.644 millones de euros, la cuarta comunidad más beneficiada en términos absolutos por detrás de Andalucía (18.791 millones de euros), Cataluña (17.104 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones de euros). En términos relativos, por habitante, la Comunidad de Madrid cae hasta la posición número 13 en una lista que encabezan la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Tanto Madrid como el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP han manifestado su rechazo a esta condonación bajo el argumento de que se ha negociado para contentar a ERC y favorecer las investiduras de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2023 y Salvador Illa como presidente de la Generalitat un año después, y solo posteriormente se ha buscado la forma de extenderlo a otras comunidades distintas de Cataluña.

En el entorno de Ayuso se considera esta condonación "una trampa" para dividir a las comunidades populares con el señuelo de asumir parte de su deuda. Y se vuelve sobre la idea largamente repetida de que Madrid, que aporta el 75% del Fondo de Garantía, no pagará "a escote" el "despilfarro del independentismo", entre el que se señala la apertura de una delegación del Govern catalán en China anunciada por Illa el pasado julio. "Lo que de verdad se pretende, aunque se intente camuflar, es que paguemos entre todos el chantaje que Sánchez le ha aceptado al independentismo para seguir en Moncloa, y que en realidad es solo el pago de las arras previo a hacernos pagar el cupo catalán", trasladan esas mismas fuentes.

Además, se mantiene que no se trata de una quita sino de una mutualización de esa deuda. El Gobierno madrileño, de hecho, calcula que la asunción total de deuda es de 1.696 euros para cada español. En el caso de Madrid el Estado se haría cargo de 1.213 euros de deuda por madrileño. La diferencia entre ambas magnitudes, argumentan en el departamento que dirige Albert, significa que cada habitante de la región pase a asumir 483 euros más de deuda.

"Lo que hace esta operación es premiar la imprudencia en el gasto, castigar la responsabilidad y realizar un truco de trilero fiscal: la deuda no se reduce ni desaparece, simplemente cambia de bolsillo y acaba pesando sobre todos los españoles sin que nadie rinda cuneta por ello", escribía Albert este lunes en un artículo publicado en La Razón.