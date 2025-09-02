Gobierno aprueba una subvención de 1,56 millones para mejora de los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre

El Gobierno central ha dado luz verde a una subvención de 1,56 millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico destinada a los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Industria y Turismo destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación de patrimonio turístico, por importe máximo de 17,54 millones de euros.

De ellos, 1,56 millones de euros irán destinados a la Comunidad de Madrid para un proyecto de inversión para actuar sobre El jardín de Arnedo y La Estufa Grande de este complejo histórico que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Jardín Histórico.

Los jardines de Vista Alegre, diseñados por diferentes arquitectos y jardineros para varios propietarios a lo largo de diversas épocas, forman un conjunto extraordinariamente variado de jardines de sombra, geométricos, de plantas exóticas y de propósito ornamental o rústico de carácter productivo.