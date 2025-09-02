MANTENIMIENTO
Gobierno aprueba una subvención de 1,56 millones para mejora de los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre
En el corazón del barrio de Vista Alegre, en Carabanchel, se encuentra este conjunto monumental y paisajístico de gran valor, catalogado en 1997 como Jardín Histórico en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural en 2018
EP
El Gobierno central ha dado luz verde a una subvención de 1,56 millones de euros para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico destinada a los jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Industria y Turismo destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación de patrimonio turístico, por importe máximo de 17,54 millones de euros.
De ellos, 1,56 millones de euros irán destinados a la Comunidad de Madrid para un proyecto de inversión para actuar sobre El jardín de Arnedo y La Estufa Grande de este complejo histórico que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Jardín Histórico.
Los jardines de Vista Alegre, diseñados por diferentes arquitectos y jardineros para varios propietarios a lo largo de diversas épocas, forman un conjunto extraordinariamente variado de jardines de sombra, geométricos, de plantas exóticas y de propósito ornamental o rústico de carácter productivo.
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad
- Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre