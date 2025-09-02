Fuencarral deniega los permisos de una fiesta "para el barrio" organizada por vecinos de Peñagrande por ser "un acto privado"

La Asociación Vecinal Islas de Peñagrande ha criticado a la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo por "bloquear" una fiesta cultural "concebida para el barrio", mientras que el Gobierno municipal ha defendido que la solicitud de ocupación del espacio público y servicios municipales "no está justificada" al ser una celebración privada.

La actividad estaba planteada para el sábado 20 de septiembre como "un evento abierto" a toda la ciudadanía, especialmente a los vecinos del barrios y comercios del barrio para celebrar el octavo aniversario de la asociación, según ha detallado la entidad vecinal en un comunicado.

Desde el pasado mes de mayo, los vecinos estaban trabajando en esta fiesta cultural con conciertos al aire libre. Sin embargo, hace unos días, recibieron la resolución, firmada por el concejal-presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez-Páramo, que denegaba los permisos al ser "un acto privado".

"Esta decisión se adoptó sin mostrar interés alguno por la propuesta, sin convocar a la asociación a ninguna reunión para dialogar y a pesar de que el proyecto presentado era muy similar al desarrollado por la propia Junta Municipal para las Fiestas de Peñagrande, al estar basado en su misma documentación", ha criticado la asociación vecinal.

Para la organización de esta actividad, se solicitó una serie de servicios públicos, como Selur, vallado o reserva de plazas de estacionamiento, unas peticiones "idénticas a las que se facilitan en multitud de eventos que se celebran cada día en Madrid".

"Sin embargo, la Junta Municipal también ha rechazado la propuesta alegando que conceder estos servicios supondría una subvención encubierta al no figurar el Ayuntamiento de Madrid o el distrito de Fuencarral-El Pardo como promotor de la misma", ha alertado.

La Asociación Vecinal Islas de Peñagrande ha subrayado que ha mostrado "plena disposición al diálogo y a ajustar las características de la fiesta para que pudiera salir adelante", pero ha acusado a la Junta Municipal de "bloquear por completo la celebración de una actividad concebida por y para el barrio".

"Conviene recordar que en numerosos distritos de Madrid existen asociaciones vecinales que organizan sus propias fiestas. Un ejemplo inmediato es el barrio de San Lorenzo (Hortaleza), donde la Asociación Vecinal San Lorenzo celebrará próximamente sus fiestas", ha puesto de ejemplo.

"Un nuevo veto"

Para la entidad vecinal, esta situación es "un nuevo veto a su actividad, que se suma al ya sufrido con motivo de las pasadas Fiestas de Peñagrande, en las que ni la asociación ni más de 40 entidades sociales del barrio fueron invitadas a participar, con la única excepción de una".

"Pese a este nuevo obstáculo, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para que las vecinas y vecinos de Peñagrande y de los barrios colindantes (Mirasierra o Arroyo del Fresno) puedan disfrutar de una auténtica fiesta popular, que a día de hoy se les niega por la falta de voluntad de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo", ha defendido.

La Junta dice que es "una celebración privada"

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han defendido que la solicitud de ocupación del espacio público y una serie de medios y servicios municipales por parte de la asociación vecinal "no están justificados siendo una celebración privada".

Según han explicado, el barrio de Peñagrande ha contado este año, por primera vez, con unas fiestas organizadas por la Junta de distrito en el mes de junio, que se incluyeron en la relación de festejos populares y recintos de ferias aprobadas para este año por el Pleno del distrito, al igual que se ha realizado con los recintos de otros barrios.

"Estas fiestas contaron con la colaboración de la Asociación Vecinal Barrio de Peñagrande, entidad que había demandado al concejal su celebración en distintas ocasiones, sin que la Asociación Vecinal Islas de Peñagrande hubiera manifestado interés por ello. Cuando tuvo conocimiento de la celebración de las fiestas en el barrio, la Junta mantuvo una reunión con la entidad vecinal y, dado que las actividades ya estaban cerradas, se les propuso contar con ellos para el diseño de las fiestas del próximo año", han remarcado.

Las mismas fuentes han subrayado que el concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, se ha reunido con sus representantes, ha visitado calles e instalaciones del barrio a petición de ellos y que la asociación "ha intervenido en la práctica totalidad de las sesiones del Pleno de la municipal, mediante la presentación de proposiciones y preguntas que han sido atendidas y aprobadas en su caso".