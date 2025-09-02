Las Fiestas de Canillejas arrancan este jueves con Trancas y Barrancas como protagonistas: programación completa

El barrio de Canillejas cuenta las horas para el inicio de sus días más importantes del año. Sus fiestas patronales serán inauguradas este jueves, y la expectación entre los vecinos es máxima un año más. Celebrados en honor a Santa María La Blanca, los festejos se desarrollarán, fundamentalmente, en la plaza de la Villa de Canillejas y en el recinto ferial de la calle Esfinge, donde la música, las actividades y los fuegos artificiales invadirán el entorno.

El cartel se desarrollará entre este jueves día 4 y el próximo lunes día 8 de septiembre, en un programa repleto de citas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Programación de las Fiestas de Canillejas 2025

Este jueves, desde las 20 horas de la tarde, arrancan las fiestas con el acto público de entrega de los Premios Villa de Canillejas en la Plaza de la Villa. Correrá a cargo de Alberto Moreno, y habrá música en directo y limonada popular. El viernes 5 comienzan los platos fuertes, con el pregón de Marron y las hormigas de El Hormiguero, Trancas y Barrancas, que tendrá lugar en el Auditorio Parque Canillejas a las 21.15 horas. Tras un tributo a Ricky Martin, la artista Kuve actuará desde kas 23.30 de la noche. A partir de la 1 de la madrugada, las 'Noches de Neón' cerrarán la jornada. Y, para quien prefiera otra opción musical, la Plaza de la Villa se llenará de funk y soul con el grupo Beats per Minutes desde las 21.30 de la noche.

El sábado a mediodía, en el Auditorio Parque Canillejas, habrá fiesta de la espuma, seguida del espectáculo para niños 'Piripirata'. Por la noche se podrá disfrutar de un tributo a Raphael a las 21.30 horas, seguido del concierto de Modestia Aparte. 'Maquillaje Rock' cerrará el día a la una de la madrugada. En la Plaza de la Villa, los vecinos tendrán teatro a las 19 con Pedro conoce a Clumsy. Después, música de los 80 con La Calle de Javier.

Cartel de las Fiestas de Canillejas. / Ayuntamiento de Madrid

El domingo, el teatro continúa en la Plaza de la Villa con la representación de Dos niñas muy muy valientes a las 19 horas. A su finalización, habrá pintacaras y flamenco. En el auditorio, por otro lado, a las 12.30 tendrá lugar el espectáculo En el país de los juguetes. Por la tarde, a las 20.30 horas, Wally López llevará su show a todos los vecinos que allí se acerquen, cerrando la jornada Perrostratos y el gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. Las fiestas llegarán a su fin en la noche del lunes, con la tradicional misa y procesión.

Cabe recordar que las asociaciones vecinales organizan estos días torneos de fútbol sala o diferentes juegos de mesa.