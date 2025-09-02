Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OCIO

Las Fiestas de Canillejas arrancan este jueves con Trancas y Barrancas como protagonistas: programación completa

Las hormigas serán pregoneras de los festejos del barrio

Pablo Motos con Trancas y Barrancas, protagonistas de 'El Hormiguero'.

Pablo Motos con Trancas y Barrancas, protagonistas de 'El Hormiguero'. / Antena 3

Javier Quintana

Madrid

El barrio de Canillejas cuenta las horas para el inicio de sus días más importantes del año. Sus fiestas patronales serán inauguradas este jueves, y la expectación entre los vecinos es máxima un año más. Celebrados en honor a Santa María La Blanca, los festejos se desarrollarán, fundamentalmente, en la plaza de la Villa de Canillejas y en el recinto ferial de la calle Esfinge, donde la música, las actividades y los fuegos artificiales invadirán el entorno.

El cartel se desarrollará entre este jueves día 4 y el próximo lunes día 8 de septiembre, en un programa repleto de citas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Programación de las Fiestas de Canillejas 2025

Este jueves, desde las 20 horas de la tarde, arrancan las fiestas con el acto público de entrega de los Premios Villa de Canillejas en la Plaza de la Villa. Correrá a cargo de Alberto Moreno, y habrá música en directo y limonada popular. El viernes 5 comienzan los platos fuertes, con el pregón de Marron y las hormigas de El Hormiguero, Trancas y Barrancas, que tendrá lugar en el Auditorio Parque Canillejas a las 21.15 horas. Tras un tributo a Ricky Martin, la artista Kuve actuará desde kas 23.30 de la noche. A partir de la 1 de la madrugada, las 'Noches de Neón' cerrarán la jornada. Y, para quien prefiera otra opción musical, la Plaza de la Villa se llenará de funk y soul con el grupo Beats per Minutes desde las 21.30 de la noche.

El sábado a mediodía, en el Auditorio Parque Canillejas, habrá fiesta de la espuma, seguida del espectáculo para niños 'Piripirata'. Por la noche se podrá disfrutar de un tributo a Raphael a las 21.30 horas, seguido del concierto de Modestia Aparte. 'Maquillaje Rock' cerrará el día a la una de la madrugada. En la Plaza de la Villa, los vecinos tendrán teatro a las 19 con Pedro conoce a Clumsy. Después, música de los 80 con La Calle de Javier.

Cartel de las Fiestas de Canillejas.

Cartel de las Fiestas de Canillejas. / Ayuntamiento de Madrid

El domingo, el teatro continúa en la Plaza de la Villa con la representación de Dos niñas muy muy valientes a las 19 horas. A su finalización, habrá pintacaras y flamenco. En el auditorio, por otro lado, a las 12.30 tendrá lugar el espectáculo En el país de los juguetes. Por la tarde, a las 20.30 horas, Wally López llevará su show a todos los vecinos que allí se acerquen, cerrando la jornada Perrostratos y el gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche. Las fiestas llegarán a su fin en la noche del lunes, con la tradicional misa y procesión.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que las asociaciones vecinales organizan estos días torneos de fútbol sala o diferentes juegos de mesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
  2. Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
  3. Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
  4. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  5. Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
  6. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  7. Asaltan a varios menores migrantes del centro de Hortaleza tras la violación de este fin de semana
  8. Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes

La Delegación de Gobierno prohíbe la concentración impulsada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza

La Delegación de Gobierno prohíbe la concentración impulsada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

En pleno barrio de Malasaña se esconde un espectacular palacio del siglo XVIII: de los más elegantes de la época

En pleno barrio de Malasaña se esconde un espectacular palacio del siglo XVIII: de los más elegantes de la época

Numerosas empresas e instituciones se unen a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

Numerosas empresas e instituciones se unen a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

Alerta en los hospitales madrileños: estos son los grupos sanguíneos que necesitan donantes cuanto antes

Alerta en los hospitales madrileños: estos son los grupos sanguíneos que necesitan donantes cuanto antes

¿Por qué se llama Malasaña? La historia de lucha social que da nombre a este barrio de Madrid

¿Por qué se llama Malasaña? La historia de lucha social que da nombre a este barrio de Madrid

Esta será la cantidad de parques para perros que habrá en Madrid en 2027: los distritos beneficiados

Esta será la cantidad de parques para perros que habrá en Madrid en 2027: los distritos beneficiados