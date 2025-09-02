Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Detenido un matrimonio en Puente de Vallecas por planear huir con sus seis hijos tras perder su custodia

La hija mayor ha sido quien ha dado el aviso

Furgón de la policía municipal de Madrid.

Furgón de la policía municipal de Madrid. / EFE

EPE

EPE

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en Puente de Vallecas a un matrimonio acusado de planear la huida con sus seis hijos, de entre 4 y 14 años, después de que la Comunidad de Madrid les hubiera retirado la tutela. La pareja, de 37 y 43 años, fue detenida el pasado miércoles por un delito de desamparo y abandono de menores, según ha adelantado ABC y han confirmado a Efe fuentes policiales.

Los agentes recibieron el aviso el pasado 27 de agosto, cuando una llamada de la hija mayor alertó de que la pareja planeaba abandonar Madrid el 1 de septiembre junto a sus seis hijos, tutelados en ese momento por los servicios de protección a la infancia de la Comunidad. Ante la gravedad del caso, efectivos de la comisaría de Puente de Vallecas acudieron al domicilio familiar, donde confirmaron la situación de "pésima salubridad" en la que se encontraban los menores.

Los menores, a un centro de primera acogida

Tras la detención de los progenitores, el Samur-Protección Civil atendió a los niños y los trasladó a un hospital, donde fueron revisados sin necesidad de ingreso. Posteriormente, quedaron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid en un centro de primera acogida, donde se prevé que se establezca una medida de protección definitiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
  2. Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
  3. Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
  4. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  5. Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
  6. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  7. Asaltan a varios menores migrantes del centro de Hortaleza tras la violación de este fin de semana
  8. Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes

La Delegación de Gobierno prohíbe la concentración impulsada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza

La Delegación de Gobierno prohíbe la concentración impulsada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

En pleno barrio de Malasaña se esconde un espectacular palacio del siglo XVIII: de los más elegantes de la época

En pleno barrio de Malasaña se esconde un espectacular palacio del siglo XVIII: de los más elegantes de la época

Numerosas empresas e instituciones se unen a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

Numerosas empresas e instituciones se unen a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

Alerta en los hospitales madrileños: estos son los grupos sanguíneos que necesitan donantes cuanto antes

Alerta en los hospitales madrileños: estos son los grupos sanguíneos que necesitan donantes cuanto antes

¿Por qué se llama Malasaña? La historia de lucha social que da nombre a este barrio de Madrid

¿Por qué se llama Malasaña? La historia de lucha social que da nombre a este barrio de Madrid

Esta será la cantidad de parques para perros que habrá en Madrid en 2027: los distritos beneficiados

Esta será la cantidad de parques para perros que habrá en Madrid en 2027: los distritos beneficiados