Detenido un matrimonio en Puente de Vallecas por planear huir con sus seis hijos tras perder su custodia

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en Puente de Vallecas a un matrimonio acusado de planear la huida con sus seis hijos, de entre 4 y 14 años, después de que la Comunidad de Madrid les hubiera retirado la tutela. La pareja, de 37 y 43 años, fue detenida el pasado miércoles por un delito de desamparo y abandono de menores, según ha adelantado ABC y han confirmado a Efe fuentes policiales.

Los agentes recibieron el aviso el pasado 27 de agosto, cuando una llamada de la hija mayor alertó de que la pareja planeaba abandonar Madrid el 1 de septiembre junto a sus seis hijos, tutelados en ese momento por los servicios de protección a la infancia de la Comunidad. Ante la gravedad del caso, efectivos de la comisaría de Puente de Vallecas acudieron al domicilio familiar, donde confirmaron la situación de "pésima salubridad" en la que se encontraban los menores.

Los menores, a un centro de primera acogida

Tras la detención de los progenitores, el Samur-Protección Civil atendió a los niños y los trasladó a un hospital, donde fueron revisados sin necesidad de ingreso. Posteriormente, quedaron bajo la tutela de la Comunidad de Madrid en un centro de primera acogida, donde se prevé que se establezca una medida de protección definitiva.