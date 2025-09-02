SUCESO
Detenido en Madrid un camionero por contactar con una menor y pedirle contenido sexual
La Policía Nacional ha arrestado a este conductor como presunto autor de varios delitos contra la libertad sexual
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un camionero acusado de contactar con una menor de edad y pedirle material de contenido sexual. El hombre está investigado por presuntos delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
El detenido utilizaba un método reiterado: dejaba mensajes con su número de teléfono en los lavabos femeninos de gasolineras y bares de carretera con el objetivo de captar a mujeres. A través de este sistema, consiguió contactar con una adolescente.
La investigación comenzó el 7 de agosto, cuando la menor acudió junto a su madre a una comisaría para denunciar que un adulto mantenía conversaciones de carácter sexual con ella a través de una aplicación de mensajería instantánea, a pesar de conocer que era menor de edad. El hombre, según la denuncia, le pedía material pornográfico y llegó a proponerle un encuentro sexual.
La rápida intervención policial permitió frustrar la cita y establecer un dispositivo de vigilancia. El operativo culminó el 25 de agosto con la detención del sospechoso, que posteriormente fue puesto a disposición judicial.
El caso está vinculado al grooming, un delito que consiste en el contacto de un adulto con un menor de 16 años a través de internet u otros medios para obtener material sexual o concertar encuentros con fines de abuso.
