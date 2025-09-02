La Delegación de Gobierno prohíbe la concentración impulsada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibirá la concentración que se pretende realizar esta tarde en las puertas del centro de menores de Hortaleza impulsada por Vox tras los hechos ocurridos este fin de semana. La policía ha detenido a un menor extranjero de 17 años residente en el centro acusado de violar a otra menor de 14 años. Posteriormente, varios encapuchados agredieron a dos menores también residentes en el centro. Desde la formación de ultraderecha se había convocado a los medios de comunicación esta tarde frente a la instalación para "denunciar" la violación.

"La Delegación del Gobierno en Madrid ha dictado en el día de hoy resolución por la que se prohíbe la concentración registrada por Vox ayer lunes en esta Delegación, y que pretendía celebrarse hoy, a las 18:30 horas, ante el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en la Plaza de Santos de la Humosa, bajo el lema 'Vecino: exige seguridad', informa la Delegación en un comunicado.

En declaraciones a TVE, el delegado, Francisco Martín, ha asegurado que ha tomado la resolución sobre la base del interés superior de los menores acogidos en el centro y ante la evaluación del "elevado" riesgo de alteración del orden público trasladada por la Policía.