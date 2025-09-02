Conviértete en monarca o en noble por un día: rutas gratuitas por los palacios de Madrid

¿Alguna vez has soñado con recorrer salones de baile, jardines secretos o bibliotecas aristocráticas como un auténtico noble? La Comunidad de Madrid invita a descubrir el lado más majestuoso de la capital con la XII edición del programa '¡Bienvenidos a Palacio!', una iniciativa que abre gratuitamente las puertas de 22 palacios históricos entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 2025. Se trata de una oportunidad única para visitar edificios que normalmente están cerrados al público, como embajadas, ministerios, residencias privadas y sedes institucionales.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, ha presentado este martes esta iniciativa en la Casa-Palacio de Manuel González-Longoria, actual sede del Colegio Notarial de Madrid, y ha recordado que más de 95.500 personas han participado en las once ediciones anteriores, "animadas por la posibilidad de acceder a estos espacios emblemáticos, algunos de ellos poco conocidos".

Durante esta edición más de 7.600 plazas estarán disponibles para quienes deseen sumergirse en la historia de Madrid a través de recorridos guiados por especialistas en patrimonio cultural. Durante estas visitas podrás explorar espacios emblemáticos como el Palacio de Liria, el Palacio de Buenavista, el Palacio del Marqués de Amboage, o el Castillo-Palacio de Aldovea, entre otros. En ellos vivieron y trabajaron figuras clave de la nobleza, la política y la cultura madrileña, dejando un legado arquitectónico y artístico de gran valor.

'¡Bienvenidos a palacio!' abre las puertas del Palacio de Liria. / Comunidad de Madrid

Desde majestuosos salones hasta colecciones de arte, archivos históricos y estancias de época, cada visita te permitirá conocer la evolución de estos edificios a lo largo del tiempo. Si buscas planes culturales en Madrid, actividades gratuitas o simplemente quieres descubrir rincones ocultos de la ciudad, este recorrido por los palacios de Madrid es una experiencia que no te puedes perder. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 3 de septiembre.