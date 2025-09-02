La Comunidad de Madrid refuerza la seguridad ciudadana de seis municipios rurales del suroeste

Un total de seis municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid que suman alrededor de 30.000 habitantes desde este martes contarán con una nueva agrupación de Policía Local que mejorará la seguridad ciudadana de zonas rurales. Estará formada por 54 agentes de San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado y Aldea del Fresno. Para favorecer este tipo de asociaciones, el Ejecutivo autonómico ha aumentado este año un 30% las ayudas a las localidades que compartan este servicio público, dirigidas a sufragar los gastos de personal, según ha informado el gobierno madrileño en un comunicado.

Estas subvenciones se integran en la inversión que reciben 110 ayuntamientos de la Estrategia de Seguridad Integral (ESICAM179), cuya dotación para 2025 es de 70,5 millones de euros. Los municipios que se unan a esta iniciativa recibirán hasta 36 euros por habitante cuando tengan menos de 5.000; 33 si suman de 5.000 a 10.000; 31 cuando la cifra está entre 10.000 y 20.000, y 23 en el caso de más 20.000 y menos 40.000.

Agrupación de Policía Local. / Comunidad de Madrid

En todos los casos deben tener una continuidad geográfica y no disponer de recursos suficientes para la prestación de servicios de Policía Local. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) estrenó ESICAM179 en 2021, para dotar a los consistorios de estos recursos materiales y humanos. De este modo, los agentes ESICAM179 además de mejorar la seguridad ciudadana, se encargan de garantizar la libertad de los madrileños, asumiendo labores relacionadas con la seguridad vial y el control de actividades, como espectáculos y las propias del sector del juego. Además, se ocupan de la protección a colectivos vulnerables y combaten la violencia contra las mujeres, los delitos de odio y el maltrato a menores.

De tal forma que estas aportaciones permiten también la adquisición de uniformes, vehículos, dispositivos electrónicos de retención, la creación de unidades caninas o la modernización de los terminales del sistema de comunicaciones TETRA (Trans European Trunked Radio, para la comunicación de voz y datos de alta calidad en tiempo real).

Nueve asociaciones constituidas y una más en tramitación

La agrupación constituida este martes se une a las ocho que ya funcionan en la región. La de la Sierra Norte fue la primera en ver la luz, en noviembre de 2021, compartida por los municipios de Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Navalafuente, Torrelaguna y Venturada. Posteriormente, en marzo de 2023 se crearon dos más, una de ellas compuesta por Pedrezuela y El Molar, y la otra por Valdilecha y Perales de Tajuña.

Por su parte, en diciembre del año pasado se unieron, por un lado, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real y Manzanares El Real; y, por otro lado, Cubas de la Sagra y Serranillos del Valle. Y en lo que va de año 2025 se han mancomunado otras tres: la primera con Ajalvir, Cobeña y Daganzo de Arriba como protagonistas; la segunda atiende a las poblaciones de El Escorial y San Lorenzo del Escorial, y la tercera a Sevilla La Nueva, Brunete, Villamanta, Quijorna, Villanueva de Perales y Villamantilla. En proceso de tramitación se encuentra otra que agrupará a Torrejón de Velasco, Griñón, Torrejón de la Calzada, Batres, Moraleja de Enmedio y Casarrubuelos.