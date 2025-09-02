Madrid pone en marcha un 'wallapop municipal': así puedes hacerte con artículos de segunda mano sin ningún tipo de coste

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un 'wallapop municipal gratuito' para dar una segunda vida a muebles de grandes dimensiones, electrodomésticos o cualquier objeto voluminoso que pueda reutilizarse. Toda persona que esté dada de alta en ReMAD, el servicio de intercambio de objetos municipal, podrá beneficiarse de estas gangas.

Con el nuevo contrato de modernización de puntos limpios que entró en vigor en diciembre pasado, el Ayuntamiento ha ampliado este servicio mediante la creación de los Centros de Reutilización de Residuos (CRR), donde se recepcionan, acondicionan y ponen a disposición de los ciudadanos objetos voluminosos y aparatos eléctricos en buen estado.

Con motivo de la puesta en marcha de esta nueva prestación, el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado del concejal delegado de Limpieza y zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, ha visitado las instalaciones de uno de los Centros de Reutilización de Residuos que ya se encuentra operativo, el ubicado en el Polígono Industrial de Villaverde.

Se trata de un centro de 1.800 metros cuadrados, ya en funcionamiento, dotado de zonas de autoreparación, talleres de rehabilitación y espacios de exposición. Próximamente, se abrirán otros similares en San Blas-Canillejas y Fuencarral-El Pardo).

¿Cómo puedo hacerme con los objetos?

Los interesados deberán registrarse como usuarios en la plataforma ReMAD y subir una foto y descripción del objeto del que se quieran deshacer y que formará parte del catálogo de ReMAD. Deberán depositar este objeto en algunos de los 16 Puntos Limpios Fijos para que queden disponibles para otro usuario.

Cada vez que un usuario publique un objeto y lo lleve a uno de estos puntos limpios, ganará 100 puntos con los que podrán retirar del catálogo otros artículos que sean de su interés. Para hacerse con los objetos en los que estén interesados, los usuarios deberán acceder al catálogo, reservar el objeto deseado y acudir al punto limpio en el que se encuentre a retirarlo.

Los artículos podrán llegar por entrega directa de los ciudadanos o a través de los puntos limpios. Tras su depósito, serán revisados por Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo autorizados.

¿Qué es ReMAD y cómo funciona?

ReMAD es una iniciativa municipal puesta en marcha en 2019 que ofrece una segunda vida a los objetos de los que deseen deshacerse los madrileños. Los artículos se recogen en 16 Puntos Limpios Fijos (PLF) de varios distritos de la capital que, tras pasar un control de calidad, son puestos a disposición de los ciudadanos en la plataforma donde los usuarios pueden reservar objetos a través de un catálogo y publicar sus productos.

En julio, la plataforma alcanzó los 16.061 usuarios registrados, quienes han contribuido con la publicación de más de 97.000 objetos, de los que 85.681 artículos han sido reutilizados tras las revisiones que realiza el servicio, con una tasa de reutilización del 87,6%. Los objetos más habituales en la plataforma son juguetes, libros, revistas, cómics y material deportivo, mientras que entre los más solicitados sobresalen las bicicletas.